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Meerut News: मेरठ: गंगनगर पटरी कांवड़ मार्ग पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या, वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद, पुलिस ने सुरक्षा घेरा कसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ: गंगनगर पटरी कांवड़ मार्ग पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या, वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद, पुलिस ने सुरक्षा घेरा कसा

मेरठ: गंगनगर पटरी कांवड़ मार्ग पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या, वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद, पुलिस ने सुरक्षा घेरा कसा
मेरठ: गंगनगर पटरी कांवड़ मार्ग पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या, वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद, पुलिस ने सुरक्षा घेरा कसा

Meerut News: सावन मास में कांवड़ यात्रा धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में मेरठ के गंगनगर पटरी कांवड़ मार्ग पर शनिवार को शिवभक्त कांवड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है। मार्ग पर केवल कांवड़ियों को सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी जा रही है।

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कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि

शनिवार सुबह से ही गंगनगर पटरी मार्ग पर बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। डीजे, भजन-कीर्तन और शिव धुनों के बीच हजारों कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए। बड़ी संख्या में डाक कांवड़ और सामान्य कांवड़ लेकर श्रद्धालु अनुशासित ढंग से यात्रा करते दिखाई दिए।

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सुरक्षा व्यवस्था

कांवड़ियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरठ पुलिस ने पूरे मार्ग पर सुरक्षा का कड़ा घेरा तैयार किया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि यातायात पुलिस डायवर्जन व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित कर रही है। मार्ग पर बैरिकेडिंग कर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया है, ताकि कांवड़ियों की यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

श्रद्धालुओं की सुविधाएं

पुलिस-प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार और आवश्यक सहायता की व्यवस्था भी की गई है। विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा जगह-जगह शिविर लगाकर कांवड़ियों को पानी, शरबत, फल और भोजन वितरित किया जा रहा है।

सामान्य नागरिकों से अपील

पुलिस-प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे कांवड़ यात्रा के दौरान जारी ट्रैफिक डायवर्जन का पालन करें और बंद मार्गों पर जाने से बचें। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने तथा पुलिस के निर्देशों का पालन करने से अनावश्यक जाम और असुविधा से बचा जा सकता है।

अवश्यक इंतजाम

पुलिस-प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि कांवड़ यात्रा सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों की टीमें 24 घंटे निगरानी में जुटी हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा कब आयोजित की जा रही है?
सावन मास में कांवड़ यात्रा आयोजित की जा रही है।
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