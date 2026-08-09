Meerut News: कंकरखेड़ा व्यापार संघ ने लगाया विशाल कांवड़ सेवा शिविर

Meerut News: श्रावण मास में कंकरखेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज मित्तल द्वारा विशाल कांवड़ शिविर लगाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल, डॉ. सोमेन्द्र तोमर, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने संध्या आरती कर शिवभक्तों का आशीर्वाद लिया और प्रसाद वितरित कर सेवा कार्यों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक विनायक भोसले और बृजेश सिंह रहे। कंकरखेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज मित्तल द्वारा लगाए गए विशाल कांवड़ शिविर में शिवभक्तों को प्रसाद वितरित किया। अतिथिगणों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। शिविर में कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए नास्ते में टिक्की, गोलगप्पे, मटर की चाट, मुरादाबादी दाल, मलाई चाप व भोजन तथा निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई है।