Meerut News: कंकरखेड़ा व्यापार संघ ने लगाया विशाल कांवड़ सेवा शिविर
Meerut News: श्रावण मास में कंकरखेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज मित्तल द्वारा विशाल कांवड़ शिविर लगाया गया। इस शिविर में कई प्रमुख अतिथियों, जैसे उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, ने भाग लिया। शिवभक्तों को प्रसाद वितरित किया गया और सेवा कार्यों की व्यवस्था थी, जिसमें भोजन और चिकित्सा सेवाएं शामिल थीं।
Meerut News: श्रावण मास में कंकरखेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज मित्तल द्वारा विशाल कांवड़ शिविर लगाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल, डॉ. सोमेन्द्र तोमर, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने संध्या आरती कर शिवभक्तों का आशीर्वाद लिया और प्रसाद वितरित कर सेवा कार्यों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक विनायक भोसले और बृजेश सिंह रहे। कंकरखेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज मित्तल द्वारा लगाए गए विशाल कांवड़ शिविर में शिवभक्तों को प्रसाद वितरित किया। अतिथिगणों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। शिविर में कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए नास्ते में टिक्की, गोलगप्पे, मटर की चाट, मुरादाबादी दाल, मलाई चाप व भोजन तथा निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई है।
बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने शिविर में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और सेवा कार्यों की सराहना की।व्यवस्थाओं एवं सेवा कार्यों में जोनी मित्तल, पंडित संजय त्रिपाठी, राजेश खन्ना,चिराग गुप्ता, सनी चौधरी, हेतराम शाक्य, गणेश अग्रवाल, गौरव गोयल, मनोज मित्तल, मदन गोपाल गुप्ता, अमोलिक मित्तल, अजय वर्मा, माधव मित्तल, अमित शर्मा, अमित गुप्ता, अक्षय चौधरी, राकेश ठाकुर, भरत मित्तल,रक्षित जिंदल, मनमोहन हरदोई, जितिन ठाकुर आदि सेवा में जुटे रहे।
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