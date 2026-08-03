Meerut News: मजदूरी के रुपये मांगने पर राजमिस्त्री की पिटाई, मुकदमा दर्ज
Meerut News: खिवाई कस्बे में एक राजमिस्त्री को मजदूरी के रुपये मांगने पर चार युवकों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पीड़ित कपिल की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों ने कपिल को जान से मारने की धमकी दी। मामले की जांच जारी है।
Meerut News: सरूरपुर थाना क्षेत्र के खिवाई कस्बा निवासी राजमिस्त्री को मजदूरी के रुपये मांगना भारी पड़ गया। आरोप है कि रुपये मांगने पर चार लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पीड़ित की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच में जुट गई। खिवाई निवासी मनीषा ने बताया कि उसका पति कपिल राजमिस्त्री का काम करता है। कुछ दिन पूर्व उसने गांव में ही काम किया था। उसकी करीब 50 हजार रुपये की मजदूरी बकाया है। बीते गुरुवार को कपिल मजदूरी के रुपये मांगने के लिए आरोपियों के घर गया था। आरोप है कि रुपये देने से मना करते हुए विकास, अजय, कृष्णा और बिरजू ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग आए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल कपिल का पुलिस ने सीएचसी में उपचार कराया। बाद में पुलिस ने तहरीर पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच में जुट गई।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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