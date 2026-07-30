Meerut News: सात घंटे गुल रही बिजली, जेलचुंगी बिजलीघर पर हंगामा
Meerut News: जेल चुंगी-किला रोड बाजार में बिजली गुल रहने पर व्यापारियों ने हंगामा किया। व्यापारियों का आरोप है कि अधिकारियों ने फोन कॉल रिसीव नहीं किए। इससे आर्थिक नुकसान हुआ, जैसे डेयरी व्यापारी का दूध फट गया। व्यापार संघ ने चेतावनी दी कि यदि बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे चाबी सौंपेंगे।
Meerut News: जेल चुंगी-किला रोड बाजार में सात घंटे बिजली गुल रहने पर व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए बिजलीघर पर हंगामा किया। इस दौरान व्यापारियों एवं बिजली कर्मियों के बीच नोकझोंक हुई। लगातार कई घंटों तक बिजली गुल रहने एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा फोन कॉल रिसीव नहीं किए जाने का आरोप लगाया। किला रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने अधिकारियों को फोन किए, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। बताया कि आपूर्ति ठप रहने से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हुआ। डेयरी व्यापारी का लगभग 50 किग्रा दूध फट गया। एक व्यापारी की आइसक्रीम पिघल गई। वहीं जेई के छह बिजलीघरों का काम देखने की बात पर व्यापारी बिगड़ गए।
हंगामे के बाद कुछ ही देर में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। किला रोड व्यापार संघ ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ व्यापारी चाबी सौंपने को मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान महामंत्री दिनेश सिंह, कार्तिक गुप्ता, राहुल जैन, अंकुर शर्मा, अम्बे अग्रवाल, प्रवीण गुप्ता, हेमंत सिंह रहे।
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।
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