Meerut News: सैन्य अफसर के सरकारी आवास का ताला तोड़कर लाखों का सामान साफ
Meerut News: सदर बाजार थाना क्षेत्र के एक सैन्य अधिकारी के सरकारी आवास में दिनदहाड़े चोरी की वारदात हुई। चोरों ने ताला तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। कैप्टन मनीष कुमार ने इसकी शिकायत थाने में की है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Meerut News: सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित सैन्य अफसर के सरकारी आवास में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाश सरकारी आवास का ताला तोड़कर लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बैग, टैबलेट और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। मामले में सदर बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। शिकायत के अनुसार, पीड़ित कैप्टन मनीष कुमार, 622 ईएमई बटालियन में तैनात हैं और वेस्ट एंड रोड स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि वह शनिवार को लंच के लिए यूनिट चले गए थे। घर पर ताला लगा था। शाम करीब 6 बजे उनके आवास पर पहुंचे सिपाही बालाजी ने देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है, जबकि कुंडी लगी हुई थी।
अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। सूचना मिलने पर कैप्टन मनीष कुमार और उनका सहायक भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद अंदर जाकर देखा तो चोरो ने लैपटॉप, फोन और दो मोबाइल, दो स्मार्ट वॉच, एक ब्लूटूथ स्पीकर, दो बैग, मेजर रजनीश कुमार का टैबलेट, पांच कलाई घड़ियां तथा एक एग्जॉस्ट फैन चोरी कर ले गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें
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