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Meerut News: पिग फार्म संचालक लापता, लावारिश मिली कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: सरूरपुर थाना क्षेत्र के करनावल गांव के एक पिग फार्म संचालक संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गए हैं। उनकी कार और मोबाइल सरधना के दौराला रोड स्थित एक मंदिर के पास मिले हैं। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की तहरीर दी है। पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रही है।

Meerut News: पिग फार्म संचालक लापता, लावारिश मिली कार

Meerut News: सरूरपुर थाना क्षेत्र के करनावल गांव निवासी पिग फार्म संचालक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। उसकी कार और मोबाइल सरधना थाना क्षेत्र में दौराला रोड स्थित मंदिर के पास लावारिस हालत में मिले। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताकर थाने में तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुट गई थी। करनावल निवासी भानू पुत्र तेजिंदर ने बताया कि उसका बड़ा भाई राहुल कुमार पिग फार्म का संचालन करते हैं। गुरुवार को राहुल किसी काम से मेरठ जाने के लिए कार लेकर घर से निकला था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसके मोबाइल पर फोन किया।

फोन सरधना पुलिस ने रिसीव किया। पुलिस ने बताया कि राहुल की कार दौराला रोड स्थित मंदिर के पास खड़ी मिली है। कार के अंदर राहुल का मोबाइल भी रखा हुआ था, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजन सरधना थाने पहुंचे और राहुल की गुमशुदगी की तहरीर देते हुए उसकी जल्द बरामदगी की मांग की। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि युवक की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही युवक को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

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