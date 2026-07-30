Meerut News: सांसद ने साबुन गोदाम में रेलवे बाउंड्री वॉल निर्माण का मामला उठाया
Meerut News: मेरठ में सांसद अरुण गोविल ने साबुन गोदाम क्षेत्र में रेलवे बाउंड्री वॉल निर्माण के कारण स्थानीय नागरिकों की आवागमन में बाधाओं को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने सुरक्षित मार्ग, अंडरपास या पैदल मार्ग की मांग की है, जिससे छात्रों और दिव्यांगजनों को स्कूल और अन्य स्थानों पर जाने में सुविधा हो सके।
Meerut News: मेरठ। सांसद अरुण गोविल ने केन्द्र सरकार के स्तर पर कैंट विधानसभा अंतर्गत वार्ड-51, साबुन गोदाम क्षेत्र में रेलवे बाउंड्री वॉल के निर्माण के कारण स्थानीय नागरिकों के आवागमन में आ रही बाधा का मामला उठाया है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रभावित नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग, अंडरपास या पैदल मार्ग उपलब्ध कराने का जोरदार आग्रह किया है। सांसद अरुण गोविल ने पत्र के माध्यम से रेल मंत्री को बताया कि हापुड़ रेलवे लाइन के समीप लगभग 50 वर्षों से अनेक परिवार निवास कर रहे हैं। वर्तमान में रेलवे प्रशासन द्वारा यहां बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों का मुख्य आवागमन मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध होने की स्थिति बन गई है।
कहा कि मार्ग बंद होने से विद्यालय जाने वाले बच्चों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन वाहनों के समय पर न पहुंच पाने से जनजीवन और सुरक्षा पर गंभीर संकट आ सकता है।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
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कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।
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विशेषज्ञता
मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।
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