Meerut News: तेंदुए की सूचना पर वन विभाग ने ड्रोन से खंगाले जंगल

Meerut News: हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य में तेंदुए के देखे जाने की सूचनाओं के बाद वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन का उपयोग करते हुए, विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी की गई। स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी तेंदुए के मौजूद होने की सूचना दी है। जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को दिशा-निर्देश दिए गए।

तेंदुए की सूचना पर वन विभाग ने ड्रोन से खंगाले जंगल

Meerut News: हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य से सटे क्षेत्रों में तेंदुए के देखे जाने की लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी हस्तिनापुर रेंज के निर्देशन में रविवार रात और सोमवार सुबह हाइवे के किनारे संभावित क्षेत्रों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

सर्च ऑपरेशन आधुनिक इंफ्रारेड तकनीक से लैस ड्रोन की मदद से कई स्थानों पर जंगल और आसपास के इलाकों की गहन निगरानी की गई। वन विभाग की टीम ने एनएच-34 स्थित दिल्ली ग्लोबल स्कूल, ग्राम खेड़ी मनिहार, अनूपशहर गंग नहर क्षेत्र, ग्राम अकबरपुर सादात तथा बटावली समेत विभिन्न स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान गीदड़, नीलगाय सहित अन्य वन्य जीव तो दिखाई दिए, लेकिन तेंदुए की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इधर, फलावदा मोड़ स्थित दिल्ली ग्लोबल स्कूल के प्रधानाचार्य पूर्णेन्दु कुमार झा ने भी एक जुलाई को हस्तिनापुर वन विभाग को स्कूल के आसपास घने जंगल में तेंदुए होने की लिखित सूचना दी है। प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल के सभी गेट पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं तथा मुख्य प्रवेश द्वार पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

जागरूकता अभियान सर्च अभियान के साथ-साथ वन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरूकता अभियान भी चलाया। टीम ने विभिन्न स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर लोगों से अपील की कि यदि तेंदुए दिखाई दे तो उसके पास न जाएं, भीड़ न लगाएं और न ही उसका पीछा करें। किसी भी वन्यजीव की सूचना तत्काल वन विभाग को दें तथा अपुष्ट या भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से बचें। इससे पहले हस्तिनापुर वन विभाग की टीम क्षेत्र से कई तेंदुए सुरक्षित तरीके से पकड़ चुकी है। वन विभाग ने दिल्ली ग्लोबल स्कूल के पास तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया हुआ है।

निगरानी और सुरक्षा क्षेत्रीय वन अधिकारी हस्तिनापुर रेंज खुशबू उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र में तेंदुए होने की जानकारी के बाद लगातार निगरानी रखी जा रही है और प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना पर आवश्यकतानुसार सर्च एवं मॉनिटरिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। रविवार रात व सोमवार सवेरे वन विभाग की टीम ने जगंल व हाईवे पर तेंदुए की सघन तलाश की गई। इस सर्च एवं जागरुकता अभियान में वन दरोगा ऋषभ सिंह, अंकित यादव, वनरक्षक अतुल स्वामी, राजेश्वर, खुशीराम, वॉचर अशोक, शुभम, डालचंद, कपिल सहित वन विभाग की टीम शामिल रही।