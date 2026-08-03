Meerut News: शहजादपुर में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत
Meerut News: इंचौली थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव में ग्रामीणों ने तेंदुए की मौजूदगी की आशंका जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए ने एक कुत्ते को मार डाला और दूसरे कुत्ते को उठा लिया। पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए की खोज में जुटी है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है।
Meerut News: इंचौली थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव में ग्रामीण तेंदुआ होने की आशंका जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए ने एक कुत्ते को मार डाला। सूचना मिलने पर इंचौली पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने का प्रयास कर रही है। शहजादपुर गांव के ग्रामीणों का दावा है कि पिछले एक हफ्ते से गांव के बाहर मुर्गी फार्म के पास तेंदुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार देर रात रूकनपुर मोरना वाले रास्ते पर तोफापुर पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों ने भी तेंदुए को देखा। ग्रामीणों का दावा है कि तेंदुए ने मुर्गी फार्म के पास एक कुत्ते को मार दिया और दूसरे कुत्ते को उठाकर ले गया।
सभी लोग देर रात तक जाग-जागकर पहरा दे रहे हैं। रविवार को वन विभाग की टीम भी गांव के जंगल में पहुंची और तेंदुए की तलाश के लिए अभियान चलाया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इंचौली एसओ ने बताया कि वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तलाश के लिए अभियान शुरू किया है।
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