Meerut News: भीकुंड में ड्रोन से की तेंदुए की तलाश‚ नहीं मिला कोई सुराग
Meerut News: भीकुंड गांव के जंगल में शुक्रवार को किसानों ने तेंदुए को देखा। इसके बाद वन विभाग ने सर्च अभियान चलाया और ड्रोन से खोज की, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। ग्रामीणों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया और वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की। अधिकारी ने सुरक्षा उपायों की सलाह दी।
Meerut News: भीकुंड गांव के जंगल में शुक्रवार को किसानों को दिखाई दिए गए तेंदुए के बाद वन विभाग ने जंगल में सर्च अभियान चलाया और ड्रोन से जंगल में तेंदुए की तलाश की। हालांकि भीकुंड गांव के आसपास कहीं भी तेंदुआ नहीं दिखाई दिया। बता दें कि मालीपुर, महमूदपुर सिखेड़ा, भीकुंड और सराय खादर समेत कई गांवों में पिछले एक सप्ताह के दौरान तेंदुआ दिखाई देने की सूचनाएं मिल रही थी। शुक्रवार को भीकुंड गांव में जंगल में खेती का कार्य करने गए ग्रामीणों को दो तेंदुए घूमते दिखाई दिए। जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी। शनिवार को वन क्षेत्राधिकारी खुशबू उपाध्याय के नेतृत्व में वन दरोगा ऋषभ टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ड्रोन कैमरे की मदद से क्षेत्र की निगरानी की।
हालांकि तलाशी के दौरान तेंदुआ वहां नहीं मिला। अधिकारियों का मानना है कि वह अपना ठिकाना बदलकर दूसरे क्षेत्र में चला गया है। तेंदुए की आहट के बाद ग्रामीणों ने खेतों पर जाना भी बंद कर दिया है या समूह बनाकर खेतों में काम करने पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। रेंजर ने कहा कि तेंदुआ या जंगली जीव दिखाई देने पर उसे घेरने या भगाने का प्रयास न करें। तुरंत विभाग को सूचना दें और बच्चों तथा पशुओं को अकेला बाहर न छोड़ें।
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