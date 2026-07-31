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Meerut News: भीकुंड गांव के समीप दिखाई दिया तेंदुआ‚, ग्रामीण भयभीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: हस्तिनापुर क्षेत्र के भीकुंड गांव में गन्ना बांधते समय किसानों को खेत में एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे वे घबरा गए और लौट आए। गीताराम नामक किसान तेंदुए के पास जाने पर दहशत में आ गया और उसे बुखार हो गया। वन अधिकारी ने लोगों को अकेले जंगल में न जाने की सलाह दी है।

Meerut News: भीकुंड गांव के समीप दिखाई दिया तेंदुआ‚, ग्रामीण भयभीत

Meerut News: हस्तिनापुर क्षेत्र के भीकुंड गांव के लोगों को गन्ने की बंधाई करते समय खेत मे तेंदुआ दिखाई दिया। जिससे घबराकर वह लौट आए। जो किसान तेंदुए के बिल्कुल समीप गया‚ वह दहशत में आ गया तथा घर पर आते बुखार में पड़ गया। भीकुंड गांव के रविंद्र, संतोष, गीताराम व जसमाल गंगा के समीप जंगल में भागमल का गन्ना बांधने के लिए गए थे। जैसे ही गन्ने की बंधाई करने लगे तो दूर से ही गीताराम को ईख के खेत में तेंदुआ दिखाई दिया। गीताराम को अकेला देखकर तेंदुआ उसकी ओर चला तो वह घबरा गया तथा उसकी चीख निकल गई।

जिसे सुनकर अन्य साथी भी उसके पास पहुंचे, तो उन्हें भी वहां से दो तेंदुए जाते हुए दिखाई दिए। चारों व्यक्ति गन्ने की बंधाई छोड़कर गांव लौट आए तथा पूरा वाकया बताया। वहीं तेंदुए को देखकर गीताराम इतनी दहशत में आ गया कि वह अपने घर पर आकर लेट गया तथा उसे तेज बुखार हो गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी खुशबू उपाध्याय का कहना है वन्य जीव विहार क्षेत्र है तेंदुआ होना स्वाभाविक है। उन्होंने लोगों से कहा कि अकेले जंगल में न जाए साथ में दो चार लोग रहे तथा लाठी डंडा भी हाथ में रखें। किसी भी वन्य जीव होने की सूचना विभाग को दे।

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