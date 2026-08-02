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Meerut News: मजदूरी के रुपये मांगने पर युवक व परिजनों से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मवाना के तिगरी गांव में डीशू पुत्र मिंटू ने चार लोगों पर मजदूरी मांगने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने 20 हजार रुपये की मजदूरी लेने पर हमला झेला। आरोपियों ने अनेक प्रकार का दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Meerut News: मजदूरी के रुपये मांगने पर युवक व परिजनों से मारपीट

Meerut News: मवाना थाना क्षेत्र के गांव तिगरी निवासी डीशू पुत्र मिंटू ने थाना मवाना में तहरीर देकर गांव के ही चार लोगों पर मजदूरी के रुपये मांगने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि शनिवार को वह अपनी माता, बहन और एक अन्य परिजन के साथ करीब 20 हजार रुपये की मजदूरी लेने राकेश पाल के घर गया था। आरोप है कि वहां मौजूद राकेश पाल, उसकी पत्नी बृजेश, भाई मिंटू उर्फ नेमपाल और बेटी काजल ने उन्हें देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि राकेश पाल ने सरिये से सिर पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया।

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मारपीट के दौरान उसकी बहन के साथ भी अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया गया है।शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़ित का कहना है कि जाते समय आरोपियों ने दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने घटना की वीडियो भी अपने मोबाइल में होने का दावा किया है। पीड़ित ने पुलिस से मेडिकल परीक्षण कराकर रिपोर्ट दर्ज करने और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है तथा जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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