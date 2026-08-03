Meerut News: बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों को किया सम्मानित
Meerut News: देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित पांच दिवसीय फर्स्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में केपीएस बॉक्सिंग अकादमी भराला के प्रशिक्षियों ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। निर्भय मलिक और देव धनकड़ ने क्रमशः 40 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। प्रशिक्षियों का अकादमिक स्वागत किया गया।
Meerut News: देहरादून के सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित पांच दिवसीय फर्स्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में केपीएस बॉक्सिंग अकादमी भराला के प्रशिक्षुओं ने प्रतिभाग कर स्वर्ण पदक जीतकर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन किया। पदक जीत कर लौटे प्रशिक्षुओं का अकादमी में स्वागत किया गया। अतिथियों ने विजेता प्रशिक्षुओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। केपीएस अकादमी के कोच अरुण कुमार ने बताया कि चैंपियनशिप में निर्भय मलिक ने 40 किलोग्राम भार वर्ग और बॉक्सर देव धनकड़ 44 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन किया। स्वर्ण पदक जीतकर अकादमी पहुंचने पर प्रशिक्षुओं का स्वागत सम्मान कर हौसला अफजाई की गई।
भाजपा के दौराला मंडल अध्यक्ष मनिंदर विहान भराला, टोल प्लाजा मैनेजर अनुज सोम, प्रधान जॉन धनकड़, डा. संदीप मालिक, डा. धर्मेंद्र धनकड़, सोनू मालिक, विकास कुमार, धर्मपाल सिंह, अंकित बाबरा, विनोद मालिक, प्रमोद मालिक, मोनू मालिक, मोहित तंवर, फौजी कुलदीप सिवाच, फौजी, सचिन सिवाच, विकास शर्मा, विजय बॉक्सर, बल्लू, शोभित सिवाच, सागर अहलावत आदि मौजूद रहे।
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