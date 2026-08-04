Meerut News: कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को लेकर रैपिड के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थल बंद
Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रैपिड और मेरठ मेट्रो के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थलों को 4 से 12 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। यात्रियों से वैकल्पिक प्रवेश-निकास द्वारों का उपयोग करने तथा अपने वाहनों को स्टेशन परिसर में पार्क नहीं करने का अनुरोध किया गया है।
Meerut News: कांवड़ियों की बढ़ती संख्या और कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रैपिड और मेरठ मेट्रो के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थलों और प्रवेश-निकास द्वार को चार से 12 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है। एनसीआरटीसी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के मद्देनजर यात्रियों से सहयोग की अपील की है।
यात्रियों के लिए निर्देश
यात्रियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे स्टेशन के मुख्य द्वारों के बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक प्रवेश-निकास द्वारों का उपयोग करें। यह भी कहा गया है कि यात्री अपने वाहनों को स्टेशन परिसर में पार्क करने से बचें। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन या अन्य विकल्पों का सहारा लें। यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच और भीड़भाड़ को देखते हुए यात्री अपने गंतव्य के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। वैसे सुबह छह से रात्रि 10 बजे तक हर आठ मिनट पर मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली सराय काले खां तक रैपिड और मोदीपुरम से मेरठ साउथ के बीच मेरठ मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध रहेगी।
पार्किंग स्थलों की स्थिति
एनसीआरटीसी के प्रवक्ता के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।
इन रैपिड-मेट्रो के स्टेशनों पर पार्किंग, प्रवेश-निकास किए गए हैं बंद
मोदीपुरम गेट संख्या 02, मेरठ नॉर्थ–गेट संख्या 02, एमईएस कॉलोनी–गेट संख्या 02, बेगमपुल–गेट संख्या 02 एवं 03, भैसाली–गेट संख्या 02, मेरठ सेंट्रल– गेट संख्या 02, ब्रह्मपुरी–गेट संख्या 02, शताब्दी नगर–गेट संख्या 02, रिठानी–गेट संख्या 02, परतापुर–गेट संख्या 02, मेरठ साउथ–गेट संख्या 02, मोदीनगर नॉर्थ–गेट संख्या 02, मोदीनगर साउथ–गेट संख्या 02, मुरादनगर–गेट संख्या 02, दुहाई–गेट संख्या 03 एवं 04,गुलधर–गेट संख्या 02, गाज़ियाबाद – गेट संख्या 03 एवं 05।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।
विजन
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विशेषज्ञता
मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।
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