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Meerut News: सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं के जलाभिषेक को देखते हुए मेरठ पुलिस ने औघड़नाथ मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिवालयों की सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के चलते प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर बैरिकेडिंग और यातायात प्रतिबंध लागू किए हैं। इससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जाम और लंबी यात्रा। स्थानीय निवासियों को विकल्प के तौर पर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।

Meerut News: सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं के जलाभिषेक को देखते हुए मेरठ पुलिस ने औघड़नाथ मंदिर समेत शहर के प्रमुख शिवालयों की सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं।

Meerut News: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के चलते वातावरण महादेव के उद्घोष से गूंजने लगा है। जहां लाखों शिवभक्तों की आस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कांवड़ मार्गों पर व्यापक बैरिकेडिंग और यातायात प्रतिबंध लागू किए हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य कांवड़ियों की सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके चलते शहर के आम नागरिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पहले से निर्धारित वन-वे मार्ग अब मजबूरी में टू-वे बन गए हैं, जिससे जाम और अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। कांवड़ में शिवभक्तों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था लागू की है लेकिन इन व्यवस्थाओं का दूसरा पहलू शहरवासियों के लिए भारी परेशानी बनकर सामने आ रहा है।

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कांवड़ मार्गों पर बैरिकेडिंग और डायवर्जन के कारण शहर के कई इलाकों में सामान्य यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली-देहरादून हाईवे को वन वे कर दिया गया और उसी पर अब आने-जाने वाले लोगों के लिए बीच में बैरिकेडिंग लगाकर उसे टू-वे कर दिया है। जहां एक तरफ केवल कांवड़ यात्री ही चलेंगे और दूसरी तरफ आम जनता। कुछ जगह अब दोनों दिशाओं से वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इससे जगह-जगह जाम लग रहा है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफी समय लग रहा है।हापुड़ रोड, शास्त्री नगर, दिल्ली-देहरादून हाईवे पर पल्लवपुरम क्षेत्र में कांवड़ मार्ग के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी अधिक बढ़ गई है। रोजमर्रा के काम, अस्पताल, बाजार, स्कूल या कार्यालय जाने के लिए उन्हें दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है। कई बार घर से कुछ दूर तक पहुंचने के लिए भी लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि छोटी-छोटी गलियों, संपर्क मार्गों और सर्विस रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। सड़क किनारे रहने वाले लोग बैरिकेडिंग के नीचे से निकलकर जा रहे हैं, कुछ जगह तो डिवाइडर के बीच ही आने-जाने का रास्ता बना दिया है। वहीं कुछ जगहों पर सर्विस रोड के आसपास जलभराव के कारण लोगों को परेशानी होती है।

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