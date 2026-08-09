Meerut News: मेरठ में पुष्पवर्षा के बीच मुख्यमंत्री को देख कांवड़ियां भूले सफर का हर कष्ट

Meerut News: मेरठ। भीषण गर्मी और उमस के बीच शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए पुष्पवर्षा ने कांवड़ियों के चेहरे पर उत्साह भर दिया। भीषण गर्मी और थकान भूलकर शिवभक्त 'हर-हर महादेव' के नारे लगाने लगे। यह यात्रा उनके लिए यादगार क्षण बन गई।

Meerut News: मेरठ। भीषण गर्मी, उमस और पसीने से लथपथ शरीर... पैरों में थकान, छाले और कंधों पर कांवड़ का भार। हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्तों के लिए सफर आसान नहीं था। इसी बीच बच्चों से लेकर बड़े, महिलाएं भी मंच पर टकटकी लगाए हुए थी। शनिवार दोपहर में मोदीपुरम में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हैलीकाप्टर आसमान में घड़घड़ाता हुआ पहुंचा तो लोग भीषण-गर्मी-उमड़ में अपनी परेशानी भूल गए। आसमान से हैलीकाप्टर से एवं मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्री, सांसद, विधायक, पुलिस-प्रशासन अफसरों द्वारा पुष्पवर्षा के बीच कांवड़ियों ने सामने मुख्यमंत्री को देखा तो उन्हे सारे कष्ट मानो पल भर में गायब हो गए। पुष्पवर्षा के बीच पैरो में छाले, शरीर की थकान, भीषण गर्मी-उमस से बेहाली को भूलकर हर-हर महादेव एवं योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उत्साह से भर गए।

मुख्यमंत्री का आगमन घंटेभर से अधिक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के लिए टकटकी लगाए हजारों लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री के मंच की ओर टिक गईं। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था, जब मुख्यमंत्री सामने आएंगे और शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा करेंगे। गर्मी से बेहाल कांवड़ियों से लेकर वहां मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए खड़े हजारों लोगों के चेहरे पर इंतजार की थकान जरूर थी, लेकिन उत्साह उससे कहीं ज्यादा था।

पुष्पवर्षा का उत्साह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदीपुरम में कांवड़ियों पर गुलाब के फूलों की बारिश शुरू की तो कांवड़ियों का कारवां कुछ देर के लिए थम गया। शिवभक्तों के कदम ठिठक गए। पुष्पवर्षा के फूलों के साथ जैसे कांवड़ियों के सफर की थकान भी बिखर गई और पूरा मोदीपुरम शिवभक्ति, उत्साह और जयघोष से गूंज उठा। लोगों उन्हें अपने मोबाइल में फोटो-वीडियो के जरिए कैज करने में जुट गए।

हर-हर महादेव के नारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। जैसे ही उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा शुरू की, सड़क पर मौजूद शिवभक्तों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कोई हाथ उठाकर फूलों को पकड़ने लगा तो कोई खुशी में झूमने लगा। देखते ही देखते कई कांवड़िये ढोल की थाप पर नाचने लगे। चारों तरफ 'हर-हर महादेव' के जयघोष गूंजने लगे। इसके साथ ही 'योगी जिंदाबाद' के नारे भी सुनाई दिए। पुष्पवर्षा के बीच कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था।

कांवड़ियों की थकान पसीने से लथपथ भीड़ करती रही इंतजार। मुख्यमंत्री के आने से पहले कांवड़ मार्ग पर बड़ी संख्या में शिवभक्त एवं क्षेत्रीय लोग जमा थे। कुछ देर के लिए झांकियों को रूकवा दिया गया था। तेज गर्मी के बावजूद कांवड़ियों ने काफी देर तक इंतजार किया। कई कांवड़िये सिर पर गमछा रखे और हाथों में कांवड़ संभाले मुख्यमंत्री के आने का इंतजार करते दिखाई दिए। गर्मी से पसीने से तर-बतर कांवड़ियों के चेहरों पर थकान साफ नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे, माहौल में ऐसा जोश आया कि थकान पीछे छूट गई। पुष्पवर्षा शुरू होते ही शिवभक्तों का जोश और जुनून सातवें आसमान पर पहुंच गया।

मोबाइल कैमरों में कैद पल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुष्पवर्षा का यह पल कांवड़ियों ने अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया। बड़ी संख्या में शिवभक्त हाथों में मोबाइल उठाकर मुख्यमंत्री की ओर फोटो और वीडियो बनाते नजर आए। फूलों की बारिश, जयघोष और नाचते शिवभक्तों का दृश्य देखते ही देखते सोशल मीडिया के लिए भी खास तस्वीर बन गया। मोदीपुरम में कुछ देर के लिए रुका कांवड़ियों का कारवां जब दोबारा आगे बढ़ा तो उनके चेहरों पर थकान कम और उत्साह अधिक नजर आया। हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकले इन शिवभक्तों के लिए मुख्यमंत्री की पुष्पवर्षा यात्रा का ऐसा पल बन गई, जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे।

यादगार क्षण हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्तों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई पुष्पवर्षा यात्रा का यादगार हिस्सा बन गई। बुलंदशहर के धीरज, दिल्ली के वीरेंद्र, नोएडा के दिनेश, आकाश, मेरठ के अतुल एवं प्रवीण, गाजियाबाद के देवेंद्र आदि कांवड़ियों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच देखकर और उनके हाथों से पुष्पवर्षा होते देख उन्हें काफी उत्साह मिला।