Meerut News: जयंत चौधरी किसानों, मजदूरों-नौजवानों के सच्चै हितेषी : रणवीर दहिया
Meerut News: सीआरएस फार्म हाउस पूठ खास में 26 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय लोकदल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद केसी त्यागी के भव्य स्वागत एवं अभिनंदन
Meerut News: सीआरएस फार्म हाउस पूठ खास में 26 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय लोकदल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद केसी त्यागी के भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह को सफल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता रणवीर दहिया ने गुरुवार को सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के दौरान रणवीर दहिया ने ग्राम सिसौला, जानी, रामपुर मोती, गेझा, कुसैड़ी एवं पूठ सहित विभिन्न गांवों में पहुंचकर क्षेत्रवासियों, किसानों, युवाओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। रणवीर दहिया ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह किसानों, मज़दूरों, नौजवानों एवं आम जनमानस के सच्चे हितैषी हैं।
जनसंपर्क अभियान के दौरान सचिन चौधरी मोनू ढिडाला, मोहित कुमार आदि रहे।
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