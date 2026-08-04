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Meerut News: गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: जैन चेतना फोरम की सभा जैन बोर्डिंग हाउस में हुई। आचार्य सौरभ सागर महाराज के साथ सदस्यों ने गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य ने धार्मिक गतिविधियों और सामाजिक सेवा की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। अध्यक्ष पंकज जैन ने सभी को अधिक सक्रिय रहने का संदेश दिया।

Meerut News: गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया

Meerut News: जैन चेतना फोरम की सभा सोमवार को जैन बोर्डिंग हाउस में आचार्य सौरभ सागर महाराज के सानिध्य में हुई। सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। सभी सदस्यों ने गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आचार्य श्री धार्मिक गतिविधियों के साथ सामाजिक सेवा को भी समान रूप से आवश्यक बताते हुए फोरम को इस दिशा में और अधिक सक्रिय होने का संदेश दिया। कम से कम एक बार अधिकाधिक सदस्यों के साथ विधान कराने का भी निर्देश दिया। अध्यक्षता पंकज जैन ने की। मौके पर देवेंद्र जैन, संजीव, सुधीर, सुशील जैन, मीडिया प्रभारी संजीव जैन, सनत जैन, आलोक जैन, अनुबंध जैन, रितेश मौजूद रहे।

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