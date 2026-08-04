Meerut News: गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया
Meerut News: जैन चेतना फोरम की सभा जैन बोर्डिंग हाउस में हुई। आचार्य सौरभ सागर महाराज के साथ सदस्यों ने गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य ने धार्मिक गतिविधियों और सामाजिक सेवा की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। अध्यक्ष पंकज जैन ने सभी को अधिक सक्रिय रहने का संदेश दिया।
Meerut News: जैन चेतना फोरम की सभा सोमवार को जैन बोर्डिंग हाउस में आचार्य सौरभ सागर महाराज के सानिध्य में हुई। सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। सभी सदस्यों ने गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आचार्य श्री धार्मिक गतिविधियों के साथ सामाजिक सेवा को भी समान रूप से आवश्यक बताते हुए फोरम को इस दिशा में और अधिक सक्रिय होने का संदेश दिया। कम से कम एक बार अधिकाधिक सदस्यों के साथ विधान कराने का भी निर्देश दिया। अध्यक्षता पंकज जैन ने की। मौके पर देवेंद्र जैन, संजीव, सुधीर, सुशील जैन, मीडिया प्रभारी संजीव जैन, सनत जैन, आलोक जैन, अनुबंध जैन, रितेश मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।