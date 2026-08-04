Meerut News: कमिश्नर-डीआईजी ने कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था परखी
Meerut News: सोमवार को मेरठ के मंडलायुक्त और डीआईजी ने गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और मेडिकल सुविधाओं की समीक्षा की। रजवाहा कांवड़ मार्ग का निरीक्षण डीएम और एसएसपी ने किया, जिसमें विभिन्न शिविरों का जायजा लिया गया।
Meerut News: सोमवार को मंडलायुक्त मेरठ भानुचंद्र गोस्वामी और डीआईजी मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने गाजियाबाद बॉर्डर स्थित निवाड़ी से मुजफ्फरनगर बॉर्डर के खतौली तक गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पूरे रूट पर सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, मेडिकल सुविधाओं और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जानी पुल, भोला झाल, नानू पुल, दौराला पुल और सलावा झाल सहित प्रमुख स्थानों का जायजा लिया गया। सुपर जोनल और जोनल अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को दिशा-निर्देश दिए। थाना जानी क्षेत्र स्थित भोला झाल पुलिस सहायता केंद्र और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वॉच टावर, ड्रोन और आईपी आधारित सीसीटीवी के जरिए हो रही मॉनिटरिंग देखी। कांवड़ मार्ग पर संचालित सेवा एवं मेडिकल शिविरों का भी निरीक्षण किया。
डीएम और एसएसपी ने किया रजवाहा कांवड़ मार्ग का निरीक्षण
मेरठ। कांवड़ यात्रा के चलते डीएम डॉ.वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे ने संबंधित अधिकारियों के साथ रजवाहा कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने राधना का पुल, पाली, कालिंदी और धनवाली खेड़ा कांवड़ मार्ग का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न कांवड़ शिविरों का भी निरीक्षण किया तथा शिविर संचालकों से बातचीत की। मौके पर सीडीओ नूपुर गोयल, सीएमओ डॉ.राम प्रसाद, एसडीएम सरधना उदित नारायण सेंगर, जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें
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