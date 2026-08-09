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Meerut News: मां के पास सो रही बच्ची का अपहरण, 20 हजार में बेची

By Vinay Sharma
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ की लालकुर्ती थाना क्षेत्र में एक नौ माह की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। आरोपी ने उसे 20 हजार रुपये में एक व्यक्ति को बेच दिया। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान आपराधिक योजना की जांच कर रही है।

Meerut News: मां के पास सो रही बच्ची का अपहरण, 20 हजार में बेची

Meerut News: मेरठ। लालकुर्ती थाना क्षेत्र में बेगमपुल मेट्रो स्टेशन के पास मां के बराबर में सो रही नौ माह की बच्ची का बाइक सवार दो युवकों ने अपहरण कर लिया। आरोपियों ने बच्ची को 20 हजार रुपये में एक व्यक्ति को बेच दिया। शनिवार को लालकुर्ती पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची को खरीदने वाले आरोपी को भी दबोच लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। घटना पांच अगस्त की देर रात बेगमपुल क्षेत्र में हुई। कादीपुर निवासी और हाल में बेगमपुल में रह रही चांदनी पत्नी सोनू ने पुलिस को बताया कि वह बच्ची के साथ सो रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात युवक उसकी नौ माह की बच्ची को उठाकर ले गए। लालकुर्ती पुलिस ने बच्ची की बरामदगी के लिए दो टीमों का गठन किया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की पहचान करने के साथ ही कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी。

तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तारी

तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लोहियानगर थाना क्षेत्र के चमड़ा पैठ निवासी अकबर तथा मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर निवासी यूसुफ और हुसैन आलम के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि यूसुफ और हुसैन आलम ने बच्ची का अपहरण किया था। इसके बाद दोनों ने बच्ची को अकबर को 20 हजार रुपये में बेच दिया। अकबर के कब्जे से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया।

सीसीटीवी कैमरों की मदद से खोज

200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों ने खोला रास्ताबच्ची की बरामदगी के लिए पुलिस ने बेगमपुल और आसपास के इलाकों में लगे 200 से अधिक सीसीٹیवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों और उनके आने-जाने के रास्तों को ट्रेस किया। इसके बाद संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर शहर में पुलिस बल की व्यापक तैनाती की गई थी। प्रमुख चौराहों और मार्गों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके बावजूद आरोपियों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर बच्ची का अपहरण कर लिया।

आरोपी की व्यक्तिगत जानकारी

निसंतान है बच्ची खरीदने वाला आरोपीपुलिस जांच में सामने आया कि बच्ची को खरीदने वाला आरोपी अकबर निसंतान है। उसने बच्चा नहीं होने की बात आरोपियों को बताई थी। इसके बाद अपहृत बच्ची को 20 हजार रुपये में उसे बेच दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची को खरीदने की योजना पहले से बनाई गई थी या अपहरण के बाद उसे आगे बेचने का सौदा किया।

वर्जन...

तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो आरोपी बच्ची का अपहरण करने वाले हैं, जबकि एक व्यक्ति को बच्ची बेची गई थी। आरोपियों से पूछताछ जारी है। - विनायक गोपाल भोसले, एसपी सिटी

सामान्य प्रश्न

बच्ची का अपहरण कब हुआ?
यह घटना पांच अगस्त की देर रात बेगमपुल क्षेत्र में हुई।
Vinay Sharma

लेखक के बारे में

Vinay Sharma

शॉर्ट बायो :

विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव :

विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।


कॅरियर का सफर :

विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।


विजन

अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।


विशेषज्ञता

अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।

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