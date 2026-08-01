Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Meerut News: मेरठ-हापुड़ मार्ग पर दिखने लगे कांवड़ियों के जत्थे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

Meerut News: श्रावण मास में मेरठ-बुलंदशहर मार्ग पर कांवड़ियों के लिए विभिन्न सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा भोजन, पेयजल और ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में सुधार किया है। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो रही है।

Meerut News: मेरठ-हापुड़ मार्ग पर दिखने लगे कांवड़ियों के जत्थे

Meerut News: श्रावण मास में मेरठ-बुलंदशहर मार्ग पर शिवभक्त कांवड़ियों की भारी आवाजाही के बीच विभिन्न स्थानों पर मिल रही सुविधा उनके लिए बड़ी राहत साबित हो रही हैं। हालांकि मार्ग पर कांवड़ियों के लिए फफूंडा,बिजौली,खरखौदा,कैली, मे भंडारे लगने का काम शुरु हो चुका है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों के ठहरने, विश्राम करने तथा भोजन और पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था स्थानीय नागरिकों द्वारा की जा रही है । नागरिक दिन-रात सेवा कार्य में जुटे हैं और श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण कांवड़ियों के लाए स्वच्छ शौचालय, स्नान की सुविधा, प्राथमिक उपचार, मोबाइल चार्जिंग, पंखे और विश्राम के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करा रहे है।

ये भी पढ़ें:Meerut News: मेरठ: गंगनगर पटरी कांवड़ मार्ग पर बढ़ी कांवड़ियों की संख्या, वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद, पुलिस ने सुरक्षा घेरा कसा

कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां कांवड़ियों को फल, दूध, शरबत और भोजन वितरित किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने भी मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया है। पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

ये भी पढ़ें:कांवड़ियों के स्वागत में सजे घर, जगह-जगह भंडारों की बहार
ये भी पढ़ें:Fatehpur News: कांवड़ियों को पुलिस देगी संगम का पवित्र गंगाजल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Kanwar Yatra Meerut Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।