Meerut News: कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को लेकर 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थल बंद
Meerut News: -कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर हुआ फैसला -एनसीआरटीसी ने
Meerut News: मेरठ, मुख्य संवाददाता
कांवड़ियों की बढ़ती संख्या और कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थलों और प्रवेश-निकास द्वार को चार अगस्त से 12 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है।
यात्री सहयोग की अपील
एनसीआरटीसी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के मद्देनजर यात्रियों से सहयोग की अपील की है। यात्रियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे स्टेशन के मुख्य द्वारों के बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक प्रवेश-निकास द्वारों का उपयोग करें। यह भी कहा गया है कि यात्री अपने वाहनों को स्टेशन परिसर में पार्क करने से बचें। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन या अन्य विकल्पों का सहारा लें। यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच और भीड़भाड़ को देखते हुए यात्री अपने गंतव्य के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। वैसे सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक हर आठ मिनट पर मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली सराय काले खां तक रैपिड और मोदीपुरम से मेरठ साउथ के बीच मेरठ मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध रहेगी। एनसीआरटीसी के प्रवक्ता के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।
स्टेशनों पर पार्किंग पर रोक
इस तरह रैपिड/मेट्रो के स्टेशनों पर पार्किंग, प्रवेश-निकास बंद किये गये हैं
मोदीपुरम गेट संख्या 02, मेरठ नॉर्थ–गेट संख्या 02, एमईएस कॉलोनी–गेट संख्या 02, बेगमपुल–गेट संख्या 02 एवं 03, भैसाली–गेट संख्या 02, मेरठ सेंट्रल– गेट संख्या 02, ब्रह्मपुरी–गेट संख्या 02, शताब्दी नगर–गेट संख्या 02, रिठानी–गेट संख्या 02, परतापुर–गेट संख्या 02, मेरठ साउथ–गेट संख्या 02, मोदीनगर नॉर्थ–गेट संख्या 02, मोदीनगर साउथ–गेट संख्या 02, मुरादनगर–गेट संख्या 02, दुहाई–गेट संख्या 03 एवं 04,गुलधर–गेट संख्या 02, गाज़ियाबाद – गेट संख्या 03 एवं 05।
सामान्य प्रश्न
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