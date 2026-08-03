Meerut News: कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को लेकर 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थल बंद

कांवड़ियों की बढ़ती संख्या और कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो के 17 स्टेशनों के 20 पार्किंग स्थलों और प्रवेश-निकास द्वार को चार अगस्त से 12 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है।

यात्री सहयोग की अपील

एनसीआरटीसी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के मद्देनजर यात्रियों से सहयोग की अपील की है। यात्रियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे स्टेशन के मुख्य द्वारों के बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक प्रवेश-निकास द्वारों का उपयोग करें। यह भी कहा गया है कि यात्री अपने वाहनों को स्टेशन परिसर में पार्क करने से बचें। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन या अन्य विकल्पों का सहारा लें। यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच और भीड़भाड़ को देखते हुए यात्री अपने गंतव्य के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। वैसे सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक हर आठ मिनट पर मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली सराय काले खां तक रैपिड और मोदीपुरम से मेरठ साउथ के बीच मेरठ मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध रहेगी। एनसीआरटीसी के प्रवक्ता के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।