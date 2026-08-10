Meerut News: कांवड़ में फंसे ट्रक, मंडी तक नहीं पहुंच रहे फल-सब्जी

Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान लागू यातायात प्रतिबंध ने फल और सब्जियों के कारोबार को प्रभावित किया है। ट्रकों की आवाजाही रुकने से कई सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। व्यापारी इसे कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद सामान्य होने की उम्मीद कर रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में 5 से 20 रुपये प्रति किलो तक का उछाल आया है।

Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान लागू यातायात प्रतिबंध का असर अब फल एवं सब्जी कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक रास्तों में फंसे होने के कारण दिल्ली रोड और लोहियानगर मंडी में फल-सब्जियों के साथ ही गल्ला मंडी में आवक प्रभावित रही। इसका सीधा असर बाजार में कीमतों पर पड़ा है और कई प्रमुख सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। थोक मंडी में सब्जियों की कीमत में पांच रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति किलो तक का उछाल आ गया है।

व्यापारियों के अनुसार व्यापारियों के अनुसार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से आने वाली फल एवं सब्जियों की खेप समय पर मेरठ नहीं पहुंच पा रही है। भारी वाहनों के डायवर्जन और आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण ट्रक विभिन्न मार्गों पर फंसे हुए हैं। फल एवं सब्जी के थोक कारोबारियों का मानना है कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने और यातायात सामान्य होने के बाद ही दूसरे राज्यों से फल एवं सब्जियों की नियमित आवक शुरू होगी। तब तक बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहने की संभावना है।

इनका कहना आवक कम होने और मांग लगातार बनी रहने से सब्जियों की कीमतों में धीरे-धीरे उछाल आने लगा है। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, आलू, अरबी और टिंडा जैसी रोजमर्रा की सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। यदि अगले कुछ दिनों तक आवक सामान्य नहीं हुई तो कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। - सरफराज अंसारी, पूर्व उपाध्यक्ष सब्जी व्यापारी एकता समिति नवीन मंडी दिल्ली रोड

सामान्य दिनों में सामान्य दिनों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में फल और सब्जियों से लदे ट्रक मेरठ पहुंचते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था बदलने से आपूर्ति शृंखला प्रभावित हो गई है। बारिश के कारण ट्रकों की आवाजाही और अनलोडिंग का कार्य भी प्रभावित हुआ, जिससे व्यापार पर असर पड़ा। - हाजी इरशाद, अध्यक्ष थोक फल विक्रेता एसोसिएशन नवीन मंडी दिल्ली रोड

सब्जियों की थोक मंडी में कीमत प्रति किलो पर एक नजर सब्जी कीमत पहले कीमत अब

प्याज 25 रुपये 30 रुपये

लहुसन 120-130 रुपये 160-170 रुपये

अदरक 120-150 रुपये 170-180 रुपये

टिंडा 30-40 रुपये 50 रुपये

अरबी 15-20 रुपये 25-26 रुपये

मिर्च 15-16 रुपये 20-25 रुपये

धनिया 100-120 रुपये 150 रुपये

आलू चिपसोना (50 किलो) की कीमत पहले 500 से 550 रुपये थी, अब बढ़कर 600 रुपये तक पहुंच गई

कौन सी सब्जी कहां से आती है प्याज : इंदौर

लहुसन : पंजाब

अदरक : बंगलुरू

धनिया : नासिक