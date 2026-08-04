Meerut News: कांवड़ यात्रा के चलते रास्तों में फंसे सैकड़ों ट्रक, थमने लगे इंडस्ट्री के पहिये
Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों पर लगी रोक से मेरठ और पश्चिमी यूपी के औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे कच्चा माल और तैयार उत्पाद समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उत्पादन में गिरावट आई है और 50 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।
Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों के संचालन पर लगी रोक का असर अब औद्योगिक गतिविधियों पर भी दिखाई देने लगा है। मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सैकड़ों ट्रक रास्तों में फंसे हुए हैं, जिससे फैक्ट्रियों तक कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा है और तैयार माल भी समय पर बाजार व अन्य राज्यों में नहीं भेजा जा रहा। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है। तीन दिनों में 50 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हो चुका है। मेरठ के दिल्ली रोड औद्योगिक क्षेत्र में हालात सबसे अधिक प्रभावित हैं। यहां करीब 30 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रभावित होने लगा है। उद्योग संचालकों का कहना है कि परिवहन व्यवस्था बाधित होने के कारण कई फैक्ट्रियों में कच्चे माल का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, जबकि तैयार माल गोदामों में जमा होता जा रहा है। उद्योगपतियों के अनुसार, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध होने से ट्रांसपोर्टरों ने ट्रकों को विभिन्न स्थानों पर रोक दिया है। कई ट्रक कई दिनों से हाईवे और बाईपास पर खड़े हैं। इससे सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हो गई है。
श्रमिकों की कमी से भी बढ़ी परेशानी
परिवहन संकट के साथ-साथ फैक्ट्रियों में श्रमिकों की कमी भी उद्योगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बड़ी संख्या में कर्मचारी कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए अवकाश पर चले गए हैं, जिससे उत्पादन क्षमता और घट गई है। कई इकाइयों में सीमित कर्मचारियों के सहारे ही काम चलाया जा रहा है, जबकि कुछ फैक्ट्रियों ने अस्थायी रूप से उत्पादन कम कर दिया है।
इनका कहना
तैयार माल समय पर ग्राहकों तक नहीं पहुंचने से ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा समाप्ति तक यही स्थिति बनी रहेगी। उद्योगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंजीनियरिंग, खेल सामग्री, प्लास्टिक, पैकेजिंग और ऑटो पार्ट्स उद्योग सर्वाधिक प्रभावित है।
निपुण जैन, अध्यक्ष परतापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
कांवड़ यात्रा के चलते पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों में सैकड़ों की संख्या में माल से लदे ट्रक विभिन्न राज्यों-जिलों के बॉर्डर पर फंस गए हैं। व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान रात में तीन से चार घंटे का समय ऐसा हो, जब वाहनों का संचालन कराया जाए।
गौरव शर्मा, अध्यक्ष मेरठ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
भारी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध के साथ ही औद्योगिक इकाइयों तक न तो कच्चा माल आ पा रहा है और न ही तैयार माल भेज पा रहे हैं। शहर में भी एक पर एक लेन के कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया। दूसरी लेन पर ही वाहन आ-जा रहे हैं। ऐसे में जाम लग रहा है।
सचिन गोयल, उद्यमी
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।