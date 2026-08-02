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Meerut News: हजारों शादियों का गवाह रंगोली मंडप होने लगा जमींदोज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: शास्त्रीनगर में अवैध निर्माण के तहत 44 भवनों को सील किया गया है। रंगोली मंडप, जो कि एक बड़ा लैंडमार्क है, के मालिक ने खुद ही ढहाने का काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अन्य भवन मालिक भी अपनी संपत्तियों को तोड़ने पर मजबूर हैं, जबकि महिलाओं का प्रदर्शन जारी है।

Meerut News: हजारों शादियों का गवाह रंगोली मंडप होने लगा जमींदोज

Meerut News: शास्त्रीनगर इलाके में अवैध निर्माण की जद में आए भवनों में मालिकों ने खुद ही तोड़फोड़ शुरू करा दी। ऐसे में शास्त्री नगर का बड़ा लैंडमार्क रंगोली मंडप भी वीरान हो रहा है। हजारों शादी एवं अन्य कार्यक्रमों का गवाह रहे रंगोली मंडप को मालिक ने खुद ही तुड़वाना शुरू कर दिया। अन्य कई भवनों पर भी हथौड़े चल रहे हैं। इनमें अन्य मंडप एवं हॉस्पिटल तक शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शास्त्रीनगर में आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने 44 भवनों को सील कर दिया था। सेटबैक छोड़ने के लिए करीब 800 भवन मालिकों को खुद मकान तोड़ना होगा अथवा आवास विकास परिषद के अधिकारी बुलडोजर कार्रवाई कराएंगे।

शास्त्रीनगर में अब अधिकांश लोगों ने कोई राहत मिलती न देखकर आरटीओ रोड समेत विभिन्न इलाकों में अपने भवनों में खुद ही तोड़फोड़ शुरू कराई हुई है।44 सील कॉमर्शियल भवनों में से अधिकांश को जमींदोज करना खुद भवन मालिकों ने ही शुरू कर दिया। वहीं शास्त्री नगर इलाके में रंगोली मंडप बड़ा लैंडमार्क था। रंगोली मंडप के स्वामी रामकुमार गुप्ता ने बताया कि आवास विकास परिषद की ओर से 15 दिन का नोटिस मिला था। पांच दिन बीत गए। ठेकेदार को मंडप भवन को तोड़ने का ठेका दे दिया। दूसरी ओर, महिलाओं का शांति प्रदर्शन जारी है। सेक्टर दो में धरनास्थल पर महिलाओं द्वारा लगाए गए बैनर से भाजपाइयों में खलबली मची है। महिलाओं का कहना है कि न्याय-राहत मिलने तक वह अपना आंदोलन जारी रखेगी।

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