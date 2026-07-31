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Meerut News: पत्नी के फोन में आपत्तिजनक वीडियो देख पति ने छोड़ा घर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक पति अपनी पत्नी के मोबाइल में एक युवक का आपत्तिजनक वीडियो देखने के बाद घर छोड़कर चला गया। पति ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने जहर खाकर आत्महत्या करने की बात कही। पत्नी ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

Meerut News: पत्नी के फोन में आपत्तिजनक वीडियो देख पति ने छोड़ा घर

Meerut News: सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पत्नी के मोबाइल में एक युवक का आपत्तिजनक वीडियो देखने के बाद पति घेर छोड़कर चला गया। घर से निकलने के बाद युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जहर खाता दिखाई दे रहा है। इसमें वह अपनी मौत के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराते हुए बोल रहा है कि उसकी लाश को हाथ न लगाया जाए। पत्नी ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि पति 11 दिनों से लापता है। वहीं, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। पांडव नगर निवासी महिला ने गुरुवार को सिविल लाइन थाने में बताया कि वह मूल रूप से दरभंगा (बिहार) की रहने वाली है।

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बताया कि 19 जुलाई को पति ने उसके मोबाइल में एक युवक का नग्न अवस्था का वीडियो देख लिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद वह काम पर चली गई और पति घर से चला गया। शिकायत के मुताबिक घर छोड़ने के बाद पति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह जहर खाते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद है और उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। महिला ने बताया कि उसने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उधर, सिविल लाइन थाना प्रभारी विश्व ज्योति राय का कहना है कि एक महिला द्वारा पति की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

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