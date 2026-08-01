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दौराला में टायर फटने से पलटी कांवड़ियों की डीसीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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दिल्ली-दून हाईवे पर शुक्रवार रात वलीदपुर कट के पास एक कांवड़ डीजे बनी डीसीएम टायर फटने से अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। इससे हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने डीसीएम को हटाकर यातायात को सुचारु किया। घटना में कांवड़ियाओं को कोई चोट नहीं आई।

दौराला में टायर फटने से पलटी कांवड़ियों की डीसीएम

दिल्ली दून हाईवे पर वलीदपुर कट के पास शुक्रवार रात टायर फटने से अनियंत्रित हुई कांवड़ डीजे बनी डीसीएम डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गई। हादसे के चलते हाईवे पर जाम लग गया। सोचने पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम को हाईवे से हटवा कर यातायात सुचारु कराया। मोदीनगर निवासी डीसीएम चालक सोनू कुमार साथियों संग हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहा था। हाईवे पर वलीदपुर गांव के सामने पहुंचने पर अचानक टायर फटने से डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर हाइवे पर पलट गई। हादसे के चलते हाईवे पर जाम लग गया, गमीनत रही कि डीसीएम सवार कांवड़ियाओं को कोई चोट नहीं आई।

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मौके पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम को हाईवे से हटवा कर यातायात सुचारु कराया। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि डीसीएम का टायर फटने से हादसा हुआ था। डीसीएम का फटा टायर बदलकर कांवड़ियां हरिद्वार के लिए रवाना हो गए।

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