दौराला में टायर फटने से पलटी कांवड़ियों की डीसीएम
दिल्ली-दून हाईवे पर शुक्रवार रात वलीदपुर कट के पास एक कांवड़ डीजे बनी डीसीएम टायर फटने से अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। इससे हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने डीसीएम को हटाकर यातायात को सुचारु किया। घटना में कांवड़ियाओं को कोई चोट नहीं आई।
दिल्ली दून हाईवे पर वलीदपुर कट के पास शुक्रवार रात टायर फटने से अनियंत्रित हुई कांवड़ डीजे बनी डीसीएम डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गई। हादसे के चलते हाईवे पर जाम लग गया। सोचने पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम को हाईवे से हटवा कर यातायात सुचारु कराया। मोदीनगर निवासी डीसीएम चालक सोनू कुमार साथियों संग हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहा था। हाईवे पर वलीदपुर गांव के सामने पहुंचने पर अचानक टायर फटने से डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर हाइवे पर पलट गई। हादसे के चलते हाईवे पर जाम लग गया, गमीनत रही कि डीसीएम सवार कांवड़ियाओं को कोई चोट नहीं आई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम को हाईवे से हटवा कर यातायात सुचारु कराया। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि डीसीएम का टायर फटने से हादसा हुआ था। डीसीएम का फटा टायर बदलकर कांवड़ियां हरिद्वार के लिए रवाना हो गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।