Meerut News: हाईटेंशन लाइन का खंभा मकान पर गिरा, बच्चों को लगा करंट
Meerut News: मेरठ के तारापुरी क्षेत्र में मंगलवार को एक हाईटेंशन बिजली खंभा एक मकान पर गिर गया, जिससे करंट लगने से बच्चों को झटका लगा। घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को सूचना देकर आपूर्ति बंद कराने की मांग की। सपा प्रवक्ता आदिल सिद्दीकी ने नियमित जांच की जरूरत बताई।
Meerut News: मेरठ। तारापुरी क्षेत्र की जाटों वाली गली में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब हाईटेंशन लाइन का बिजली का खंभा टूटकर एक मकान की रेलिंग पर जा गिरा। खंभे के गिरने से करंट मकान की रेलिंग और अन्य हिस्सों में उतर गया। बताया गया कि घर में मौजूद बच्चों को भी करंट का झटका लगा, जिसके बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को घटना की सूचना देकर तत्काल आपूर्ति बंद कराने और टूटे खंभे व हाईटेंशन लाइन को दुरुस्त कराने की मांग की। वहीं सपा के महानगर प्रवक्ता आदिल सिद्दीकी ने भी घटना पर आक्रोश जताते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की।
आदिल सिद्दीकी ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में हाईटेंशन लाइन और बिजली के खंभों की नियमित जांच होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।
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