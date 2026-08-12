Meerut News: मेरठ : एक्सप्रेस वे और हाईवे खुले, शहर में भी वनवे खत्म

Meerut News: मेरठ। कांवड़ यात्रा के बाद मंगलवार शाम 7 बजे से ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे और हाईवे को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया। रात को 12 बजे से इन मार्गों पर भारी वाहनों की भी एंट्री खोल दी जाएगी। वहीं, शहर के अंदर भी जो वन-वे व्यवस्था बनाई थी, उसे शाम को करीब चार बजे खत्म कर दिया गया और दोनों रास्तों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि महत्वपूर्ण चौराहों पर पुलिस तैनात रही और घर जा रहे कांवड़ियों और कांवड़ को पास कराने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 29 जुलाई से नेशनल हाईवे-58 पर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई थी। इसके बाद छोटे व्यवसायिक वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया और 5 अगस्त से हाइवे का एक ओर का रास्ता कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से आरक्षित कर दिया गया था। आखिरी के दो दिन यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा। वहीं, एक्सप्रेस वे पर भी मेरठ से दिल्ली जाने के लिए यातायात खुला था, लेकिन दिल्ली से मेरठ आने वाले वाहनों को रूट डायवर्जन कर हापुड़ और यहां से मेरठ भेजा जा रहा था। कांवड़ यात्रा के पूरा होते ही मंगलवार शाम को करीब 7 बजे हाइवे और एक्सप्रेस वे दोनों पर हल्के वाहनों की आवाजाही दोनों ओर से शुरू कराई गई। रूट डायवर्जन व्यवस्था को गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में एक साथ भंग कर दिया गया। इसके अलावा कोई हादसा न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया। दूसरी ओर, हाइवे और एक्सप्रेस वे पर टोल प्रबंधन से बातचीत कर अलर्ट रहने के लिए आदेश दिया गया।