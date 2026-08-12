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Meerut News: मेरठ : एक्सप्रेस वे और हाईवे खुले, शहर में भी वनवे खत्म

By Vinay Sharma
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ। कांवड़ यात्रा के बाद शाम 7 बजे से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे और हाईवे को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया। रात 12 बजे से भारी वाहनों की एंट्री भी शुरू होगी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को भी सावधानी से संभाला गया। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हाईवे पर भारी वाहनों का आगमन 29 जुलाई से बंद था।

Meerut News: मेरठ : एक्सप्रेस वे और हाईवे खुले, शहर में भी वनवे खत्म

Meerut News: मेरठ। कांवड़ यात्रा के बाद मंगलवार शाम 7 बजे से ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे और हाईवे को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया। रात को 12 बजे से इन मार्गों पर भारी वाहनों की भी एंट्री खोल दी जाएगी। वहीं, शहर के अंदर भी जो वन-वे व्यवस्था बनाई थी, उसे शाम को करीब चार बजे खत्म कर दिया गया और दोनों रास्तों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि महत्वपूर्ण चौराहों पर पुलिस तैनात रही और घर जा रहे कांवड़ियों और कांवड़ को पास कराने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 29 जुलाई से नेशनल हाईवे-58 पर भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई थी। इसके बाद छोटे व्यवसायिक वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया और 5 अगस्त से हाइवे का एक ओर का रास्ता कांवड़ियों के लिए पूरी तरह से आरक्षित कर दिया गया था। आखिरी के दो दिन यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा। वहीं, एक्सप्रेस वे पर भी मेरठ से दिल्ली जाने के लिए यातायात खुला था, लेकिन दिल्ली से मेरठ आने वाले वाहनों को रूट डायवर्जन कर हापुड़ और यहां से मेरठ भेजा जा रहा था। कांवड़ यात्रा के पूरा होते ही मंगलवार शाम को करीब 7 बजे हाइवे और एक्सप्रेस वे दोनों पर हल्के वाहनों की आवाजाही दोनों ओर से शुरू कराई गई। रूट डायवर्जन व्यवस्था को गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में एक साथ भंग कर दिया गया। इसके अलावा कोई हादसा न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया। दूसरी ओर, हाइवे और एक्सप्रेस वे पर टोल प्रबंधन से बातचीत कर अलर्ट रहने के लिए आदेश दिया गया।

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रात 12 बजे से भारी वाहनों को एंट्री

व्यवस्था बनाई गई है कि हाईवे और एक्सप्रेस वे पर मंगलवार रात 12 बजे से भारी वाहनों (ट्रक, कैंटर और कंटेनर आदि) को एंट्री दी जाएगी। इस दौरान भी पूरी निगरानी का आदेश दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर, इस संबंध में ट्रक एसोसिएशन और बाकी माध्यम से जानकारी दी गई है। एसपी ट्रैफिक मेरठ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हल्के वाहनों की एंट्री हाइवे और एक्सप्रेस वे पर शाम सात बजे से खोली गई है, जबकि रात को 12 बजे से भारी वाहनों को आने की अनुमति दी गई है।

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शहर में भी दोनों ओर चलने लगा ट्रैफिक

शहर में कांवड़ियों के लिए चार कांवड़ मार्ग पर एक ओर का रास्ता आरक्षित किया गया था। कांवड़ यात्रा पूरी होते ही शहर में हापुड़ रोड, गढ़ रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर दोनों ओर वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी गई। दिल्ली रोड पर फिलहाल फोर्स तैनात रखी गई है। इसके अलावा शहर में जब भी कोई बड़ी कांवड़ अपने गंतव्य को जाती है तो पुलिस ट्रैफिक रोककर रास्ता देती है।

सामान्य प्रश्न

कांवर यात्रा के बाद कब से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे और हाईवे हल्के वाहनों के लिए खोला गया?
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे और हाईवे हल्के वाहनों के लिए मंगलवार शाम 7 बजे से खोला गया।
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Vinay Sharma

लेखक के बारे में

Vinay Sharma

शॉर्ट बायो :

विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव :

विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।


कॅरियर का सफर :

विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।


विजन

अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।


विशेषज्ञता

अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।

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