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Meerut News: दिनभर हुई बारिश से नगर में जलभराव, शिवालय पहुंचने में हुई शिवभक्तों को परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मंगलवार को हुई बारिश के कारण नगर में जलभराव हो गया। पानी भरे सड़कों और गलियों से लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवभक्तों ने जलाभिषेक किया, जबकि स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था में खामी को लेकर नाराजगी जताई।

Meerut News: दिनभर हुई बारिश से नगर में जलभराव, शिवालय पहुंचने में हुई शिवभक्तों को परेशानी

Meerut News: मंगलवार को दिनभर हुई बारिश के चलते नगर में कई स्थानों पर जलभराव हो गया। सड़कों और गलियों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। शिवरात्रि के चलते मंदिरों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे शिवभक्तों को भी जलभराव के बीच से होकर शिवालयों तक पहुंचना पड़ा। बता दें, कि बारिश के कारण नगर के कई प्रमुख मार्गों जैसे तहसील रोड, गुजरान गेट, चर्च रोड, गंज बाजार व मंदिरों के आसपास पानी जमा हो गया। जगह-जगह जलभराव होने से पैदल चलने वाले लोगों के साथ दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। बावजूद इसके शिवभक्तों की आस्था पर बारिश का असर नहीं पड़ा।

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श्रद्धालु पानी के बीच से होकर शिवालय पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उधर, जलभराव के कारण स्थानीय लोगों ने नगर की जल निकासी व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई। लोगों ने पालिका अधिकारियों से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।

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