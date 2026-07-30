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Meerut News: काली नदी पुल के पास चावलों से लदा ट्रक खाई में पलटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: दौराला मसूरी मार्ग पर बारिश के कारण गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन चालकों को कठिनाई हो रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान एक चावल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया, जिसमें चालक बाल-बाल बच गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं।

Meerut News: काली नदी पुल के पास चावलों से लदा ट्रक खाई में पलटा

Meerut News: दौराला मसूरी मार्ग पर बारिश के चलते हुए गड्ढे वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान रूठ डाइवर्जन होने के दौरान भी बड़ी संख्या में वाहन इस मार्ग से गुजर रहे हैं। काली नदी पुल के पास बुधवार दोपहर मवाना की ओर जा चावलों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। हादसे में ट्रक चालक बाल-बाल बचा, जबकि चावल खाई में बिखर गए। थाना सरधना के छुर मुल्हैड़ा निवासी ट्रक चालक सन्नी अपने ट्रक में चावल भरकर दौराला मसूरी मार्ग से मवाना की ओर जा रहा था। काली नदी के पुल के पास पहुंचने पर गड्ढा बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया।

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गमीनत रही कि ट्रक चालक को मामूली चोट आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। हादसे में ट्रक में भरा चालव खाई में बिखर गया।

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