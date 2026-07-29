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Meerut News: ‘जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: आदर्श नगर के नूतन श्री चंद्रप्रभु जैन श्वेताम्बर मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में साध्वी दीपिका एवं साध्वी इष्ट प्रिया ने मार्गदर्शन दिया। विभिन्न श्रद्धालुओं ने पूजा और भजन प्रस्तुत किए, जिससे वातावरण भक्ति में लीन हो गया।

Meerut News: ‘जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक’

Meerut News: आदर्श नगर स्थित नूतन श्री चंद्रप्रभु जैन श्वेताम्बर मंदिर के शासन सम्राट भवन में साध्वी दीपिका डॉ. श्रुत पूर्णा श्रीजी एवं साध्वी इष्ट प्रिया श्रीजी की निश्रा में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवंदन एवं भक्ताम्बर आराधना से हुआ। इसके बाद आचार्य भगवंत वल्लभ सुरिश्वरजी, आचार्य चंद्रसेन विजयजी तथा त्रिपुटी महाराज साहिब की पूजा का लाभ धनकुमार जैन परिवार ने प्राप्त किया। पूज्य साध्वी ने कहा कि जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु ही व्यक्ति को सही दिशा प्रदान कर धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।

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मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आलोक जैन ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ठाकुर शिवकुमार राणा ने गुरु गौतम के पुष्प पूजन का लाभ लिया, जबकि उषा जैन एवं वीर सेन जैन को गुरु आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संघ पूजन का लाभ सुनील जैन-संतोष जैन परिवार ने लिया। सतेंद्र जैन, अनु जैन, पिंकी जैन एवं फ्रूटी जैन ने गुरु भक्ति से ओतप्रोत भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।कार्यक्रम में संघ के संरक्षक सतेंद्र जैन, मंत्री रमेश चंद जैन, जयप्रकाश जैन, जगदीश प्रसाद जैन, अंबुज जैन, राजीव जैन, कौशल जैन, मोंटू जैन, मोहित जैन, ऋषभ जैन, संजय जैन, प्रमोद जैन, लोकेश जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं मातृशक्ति उपस्थित रही।

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