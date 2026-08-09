Meerut News: लिसाड़ीगेट में प्रॉपर्टी डीलर के घर ताबड़तोड़ फायरिंग
Meerut News: लिसाड़ी गेट की ईदगाह कालोनी में तीन युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर के मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पीड़ित ने किसी तरह घर में घुसकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है और मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
Meerut News: लिसाड़ी गेट की ईदगाह कालोनी में बाइक सवार तीन युवकों ने प्रॅापर्टी डीलर के मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पीड़ित ने किसी तरह घर में घुसकर जान बचाई। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरो में कैद हो गई। इससे कालोनी में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर सीओ कोतवाली और थाना पुलिस ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। हमलावारों की तलाश शुरु कर दी है। पुलिस के अनुसार कालोनी निवासी मुशर्रफ पुत्र मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि उसके मकान के पीछे एक महिला हुमा का खाली प्लॉट है। इसमें बारिश का पानी भर जाता है। जलभराव से मकान की दीवारों में दरारें आ गई है। उसने महिला से जलभराव समाप्त करने को कहा तो उनमें कहासुनी हो गई। महिला ने अपने परिजन से शिकायत की। आरोप है कि उसके तीन परिजन दाऊद, नौमान, राजा बाइक से पहुंचे। तीनों बाइक सवार युवकों ने मुशर्रफ को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। मुशर्रफ दौड़कर घर में घुस गया। बाइक सवार बदमाशों ने घर के सामने जाकर फिर फायर किया। फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई। आरोपी हथियार लहराते हुए बाइक लेकर फरार हो गए। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर लिसाड़ी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली.
वर्जन,,,
पीड़ित की तहरीर पर तीनों हमलावारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस दो टीमे लगी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
संग्राम सिंह , सीओ कोतवाली ,मेरठ
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें
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