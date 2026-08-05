Meerut News: आठ दिन की कठिन तपस्या पूरी, भव्य वरघोड़े में निकली तपस्वी रिया जैन

Meerut News: जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक श्रीसंघ के तत्वावधान में साध्वी डा. श्रुत पूर्णा एवं साध्वी इष्ट प्रिया के सान्निध्य में चल रहे चातुर्मास के दौरान बुधवार को अठाई तप पूर्ण होने पर भव्य वरघोड़ा निकाला गया। आठ दिनों तक कठिन तपस्या करने वाली तपस्वी रिया जैन का श्रीसंघ की ओर से बहुमान किया गया। क्रमिक तप की श्रृंखला के तहत रिया जैन ने आठ दिनों तक केवल दिन में उबला हुआ पानी ग्रहण कर अठाई तप पूर्ण किया। तपस्या पूर्ण होने पर गुजरान गेट से श्री सुमति कुंथू जैन श्वेतांबर मंदिर तक बैंड-बाजों के साथ भव्य वरघोड़ा निकाला गया। सुसज्जित बग्गी में गुरुदेव के चित्र के साथ तपस्वी रिया जैन को विराजमान किया गया।

शोभायात्रा में श्रद्धालु भक्ति भाव से नाचते-गाते चल रहे थे। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने वरघोड़े का स्वागत किया। मंदिर पहुंचने पर धार्मिक विधि-विधान के साथ तपस्वी का पारणा कराया गया। इसके बाद श्रीसंघ की ओर से रिया जैन का बहुमान कर उनकी तपस्या की सराहना की गई। साध्वी डा. श्रुत पूर्णा ने कहा कि तप आत्मशुद्धि और कर्मों की निर्जरा का श्रेष्ठ माध्यम है। जो लोग स्वयं तप नहीं कर सकते, उन्हें तपस्वियों का सहयोग और अनुमोदना अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें भी धर्म लाभ प्राप्त होता है। श्रीसंघ एवं ट्रस्ट अध्यक्ष आलोक जैन ने बताया कि पूरे चातुर्मास के दौरान क्रमिक अठाई तप की श्रृंखला जारी रहेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागिता कर रहे हैं। इस दौरान सतेंद्र जैन, रमेश जैन, अंबुज जैन, जयप्रकाश जैन, बाबी जैन, राहुल जैन, ऋषभ जैन, नरेंद्र जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।