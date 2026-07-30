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Meerut News: धूमधाम से निकाली भव्य शोभायात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: बहसूमा कस्बे में भगवान दक्ष प्रजापति की भव्य शोभायात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा के पूर्व हवन-पूजन किया गया और बाद में शोभायात्रा प्रमुख मार्गों से होकर निकली। नगर पंचायत के चेयरमैन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया।

Meerut News: धूमधाम से निकाली भव्य शोभायात्रा

Meerut News: बहसूमा कस्बे में गुरुवार को भगवान दक्ष प्रजापति की चतुर्थ भव्य शोभायात्रा श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ धूमधाम से निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान दक्ष प्रजापति के जयकारे लगाए। शोभायात्रा से पूर्व मोहल्ला पड़या स्थित प्रजापति धर्मशाला में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से हवन-पूजन संपन्न कराया गया। इसके बाद दोपहर करीब तीन बजे भगवान दक्ष प्रजापति की सुसज्जित झांकी के साथ शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जहां विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। बैंड-बाजों की मधुर धुन और भगवान के जयघोष से पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा।

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नगर पंचायत बहसूमा के चेयरमैन सचिन कुमार (सुकड़ी) मुख्य अतिथि तथा शुभम लांबा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समिति अध्यक्ष अरुण कुमार दक्ष, संस्थापक गौतम प्रजापति, उपाध्यक्ष उमेश प्रजापति, मोहित दक्ष, सचिव विशाल प्रजापति, शुभम प्रजापति आदि रहे।

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