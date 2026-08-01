Meerut News: जूडो प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटी छात्राओं का हुआ स्वागत
Meerut News: उत्तर प्रदेश जूडो एशोसिएशन द्वारा लखनऊ में आयोजित राज्य जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली छात्राओं भूमि सिवाच और सृष्टि सिवाच का बीपी इंटर कालेज में स्वागत किया गया। शिक्षकों और प्रधानाचार्य ने उनकी उपलब्धियों को सराहा और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
Meerut News: उत्तर प्रदेश जूडो एशोसिएशन के तत्वावधान में लखनऊ में आयोजित राज्य जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी छात्राओं का बीपी इंटर कालेज में स्वागत सम्मान किया गया। शिक्षकों और साथी छात्राओं ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कालेज के खेल शिक्षक कपिल कांत ने बताया कि लखनऊ आयोजित जूडो प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटी कालेज की छात्राओं भूमि सिवाच और सृष्टि सिवाच कालेज पहुंचने पर स्वागत सम्मान किया गया। कालेज प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने स्वर्ण पदक विजेता छात्राओं की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। खेल शिक्षक ने बताया कि पदक विजेता छात्राएं चौधरी राजपाल सिंह एकेडमी संचालक सतेन्द्र फौजी की देखरेख में खेल के गुर सीख रही है।
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