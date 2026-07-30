Meerut News: गंगा का जलस्तर बढ़ते ही बहा बिजली का टावर

Meerut News: पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बिजनौर बैराज से एक लाख 75 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। जिससे कटान तेज हो गया है और बिजली हाईटेंशन लाइन के टावर बह गए हैं। प्रशासन स्थिति का निरीक्षण कर रहा है और मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है।

गंगा का जलस्तर बढ़ते ही बहा बिजली का टावर

Meerut News: पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गुरुवार सुबह बिजनौर बैराज से एक लाख 75 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से कटान तेज हो गया है। शेरपुर गांव के पास गंगा के तेज बहाव में बिजली हाईटेंशन लाइन का टावर बह गया, जबकि इस लाइन के दो अन्य टावर भी क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि यह लाइन दौराला के मटौर से बिजनौर के नहटौर जा रही है। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार सचिन चौधरी, राजस्व, सिंचाई विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जलस्तर, कटान और तटबंध का निरीक्षण किया। बिजली विभाग ने क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत और आपूर्ति बहाल करने का काम शुरू कर दिया है, हालांकि तेज बहाव के कारण कार्य में दिक्कत आ रही है।

बिज़नौर की ओर यातायात प्रभावित वहीं हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर भी बिजनौर की ओर पानी आ जाने से यातायात प्रभावित हो गया है। बताया जा रहा है कि तेज प्रवाह से हो रहे कटान के कारण तटबंध में भी कई स्थानों पर दरारें आई है। जिसे दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। तहसीलदार निरंकार सिंह ने बताया कि फिलहाल तटबंध सुरक्षित हैं, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

तटबंध का निरीक्षण गुरुवार को गंगा का जलस्तर बढ़ते ही सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश व अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार द्वारा लगभग आठ किमी तक तटबंध का निरीक्षण किया गया है। गंगा के तेज प्रवाह के कारण शेरपुर के सामने तटबंध पर कटान की स्थिति है‚, जहां पर अतिरिक्त सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है। जिसमें मिट्टी से भरे कट्टे लगाए गए। बताया कि विभाग द्वारा तटबंध पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं तेज कटान से बस्तौरा गांव को बचाने के लिए जियो ट्यूब लगाकर कटान को रोकने का कार्य किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया यह कार्य कारगर सिद्ध हुआ है और गंगा नदी का कटान कम हुआ है।

बिजली लाइन क्षतिग्रस्त मेरठ के मटौर स्थित 765 केवीए स्टेशन से हाईटेंशन लाइन बिजनौर के नहटौर स्थित 220 केवी स्टेशन के लिए जा रही है। यह लाइन हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा को शेरपुर गांव के समीप पार करती है। गुरुवार को गंगा के तेज प्रवाह के कारण एक टावर बह गया तथा दो टावर क्षतिग्रस्त हो गए। नहटौर ट्रांसमिशन के अवर अभियंता रोहित तोमर का कहना है कि इस स्टेशन से लगभग नौ बिजलीघरों नहटौर,‚ हलदौर,‚ बसावतपुर आदि बिजलीघरों को आपूर्ति की जाती है। बताया कि लाइन क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमरोहा‚-बिजनौर के अन्य स्टेशन से आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है।

हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर पानी गंगा में जलस्तर बढ़ने से हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर भी बिजनौर की ओर पांडव चौकी के समीप दो से तीन फीट तक पानी आ गया है। हालांकि अभी प्रशासन द्वारा आवागमन नहीं रोका गया है, लेकिन मार्ग पर पानी आने से आवागमन प्रभावित हो गया है। काफी लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे है।

गंगा में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं वर्जन-

गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है परंतु बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग की टीम ने तटबंध पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है।

संतोष कुमार सिंह, एसडीएम मवाना