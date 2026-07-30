Meerut News: गंगा का जलस्तर बढ़ते ही बहा बिजली का टावर

Meerut News: पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बिजनौर बैराज से पानी डिस्चार्ज के कारण हस्तिनापुर क्षेत्र में कटान तेज हो गया। 33 हजार की लाइन का टावर बह गया और दो अन्य क्षतिग्रस्त हुए। प्रशासन ने क्षति का निरीक्षण किया और सुरक्षा उपायों को लागू किया।

Meerut News: पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। गुरुवार सुबह बिजनौर बैराज से एक लाख 75 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने से हस्तिनापुर क्षेत्र में कटान तेज हो गया। शेरपुर गांव के पास तेज बहाव में 33 हजार की लाइन का टावर बह गया, जबकि दो अन्य टावर भी क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि यह लाइन मटौर से नहटौर जा रही है। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार सचिन चौधरी, राजस्व, सिंचाई विभाग व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा जलस्तर, कटान एवं तटबंध का निरीक्षण किया। बिजली विभाग ने क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत तथा आपूर्ति बहाल करने का काम शुरू कर दिया, हालांकि तेज बहाव के कारण कार्य में दिक्कत आ रही है।

हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर पानी का प्रभाव वहीं, हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर भी बिजनौर की ओर पानी आने से यातायात प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कि तेज प्रवाह से हो रहे कटान के कारण तटबंध में भी कई स्थानों पर दरारें आई हैं, जिसे दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। तहसीलदार निरंकार सिंह ने बताया कि फिलहाल तटबंध सुरक्षित हैं, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

सिंचाई विभाग द्वारा तटबंध का निरीक्षण गुरुवार को गंगा का जलस्तर बढ़ते ही सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश व अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार द्वारा लगभग आठ किमी तक तटबंध का निरीक्षण किया गया है। गंगा के तेज प्रवाह के कारण शेरपुर के सामने तटबंध पर कटान की स्थिति है,‚ जहां पर अतिरिक्त सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है। जिसमें मिट्टी से भरे कट्टे लगाए गए। बताया कि विभाग द्वारा तटबंध पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं तेज कटान से बस्तौरा गांव को बचाने के लिए जियो ट्यूब लगाकर कटान को रोकने का कार्य किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया यह कार्य कारगर सिद्ध हुआ है और गंगा नदी का कटान कम हुआ है।

गंगा में जलस्तर और बिजली लाइन का नुकसान मेरठ के मटौर स्थित 765 केवीए विद्युत स्टेशन से हाईटेंशन लाइन बिजनौर के नहटौर स्थित 220 केवी विद्युत स्टेशन के लिए जा रही है। यह लाइन हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा को शेरपुर गांव के समीप पार करती है। गुरुवार को गंगा के तेज प्रवाह के कारण इस बिजली लाइन का एक टावर बह गया तथा दो टावर क्षतिग्रस्त हो गए। नहटौर ट्रांसमिशन के अवर अभियंता रोहित तोमर का कहना है कि इस स्टेशन से लगभग नौ बिजलीघरों नहटौर,‚ हलदौर,‚ बसावतपुर आदि बिजलीघरों को आपूर्ति की जाती थी। बताया कि लाइन क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य स्टेशन अमरोहा‚ बिजनौर के अन्य स्टेशन से आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है।

हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग पर जलभराव गंगा में जलस्तर बढ़ने से हस्तिनापुर चांदपुर मार्ग पर भी बिजनौर की ओर पांडव चौकी के समीप दो से तीन फीट तक पानी आ गया हैं। हालांकि अभी प्रशासन द्वारा आवागमन नहीं रोका गया है, लेकिन मार्ग पर पानी आने से आवागमन प्रभावित हो गया है। काफी लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे है।

वर्जन-

गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है परंतु बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग की टीम ने तटबंध पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है।

संतोष कुमार सिंह, एसडीएम, मवाना