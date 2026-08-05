हस्तिनापुर-चांदपुर मार्ग छोटे वाहनों के लिए खुला‚ लोगों को राहत

गत दिनों गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से हस्तिनापुर और चांदपुर के बीच सञ्चालन बाधित हो गया था। अराजक तत्वों द्वारा अप्रोच रोड काटने से लोग परेशान थे। कुंतेश के पुत्र ने बिना सरकारी मदद के आवश्यक काम किया। गंगा का जलस्तर किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

गत दिनों गंगा नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए अराजक तत्वों ने हस्तिनापुर और चांदपुर को जोड़ने वाले पुल की पांडव चौकी के समीप अप्रोच रोड को काट दिया था, जिससे आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया था। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा था। बुधवार को उक्त रोड पर मिट्टी से भराव कराकर शाम को चालू कर दिया गया। करीब एक माह पूर्व हुई तेज बरसात के कारण भीकुंड गांव के समीप बने गंगा पुल के पास अराजक तत्वों द्वारा अप्रोच रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिससे लगभग दस दिनों तक आवागमन बाधित रहा। परंतु अब एक सप्ताह पूर्व गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा तो गंगा नदी ने चांदपुर की ओर कटान किया और पांडव चौकी के समीप पानी के तेज बहाव अप्रोच रोड टिक नहीं सकी और पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि हस्तिनापुर पुलिस को भी भीकुंड तिराहे से आवागमन बंद करना पड़ा। लोगों के काफी अधिक दूरी तय कर वाया बिजनौर होकर आना पड़ रहा था।

यातायात की स्थिति वहीं यात्री भी अपनी जान जोखिम मे डालकर आ जा रहे था। परंतु जलीलपुर ब्लाक प्रमुख कुंतेश के पुत्र कपिल चौधरी ने बिना किसी सरकारी मदद का इंतजार ने करते हुए बुधवार की प्रातः हाइड्रा, जेसीबी मंगवाकर अप्रोच रोड मे पाइप डलवाते हुए मिट्टी डलवाते हुए मार्ग को दुरुस्त कराया जिससे सायं के समय आवागमन प्रारंभ हो गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली तथा प्रशासनिक व्यवस्था को कोसा ओर प्रमुख द्वारा कराए गए कार्य की सराहना की।

किसानों की चिंताएं गंगा नदी के जलस्तर में उतार चढाव से किसान परेशान

हस्तिनापुर। खादर क्षेत्र में गंगा के जलस्तर में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जिससे तटवर्ती गांवों के किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मंगलवार सुबह एक सप्ताह के लंबे अंतराल के बाद गंगा का जलस्तर गिरकर एक लाख क्यूसेक से नीचे आ गया था, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन शाम होते-होते जलस्तर में दोबारा भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो बढ़कर लगभग 1 लाख 35 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया। बुधवार को भी नदी का यही रुख देखने को मिला।

जलस्तर में उतार-चढ़ाव बुधवार सुबह जलस्तर में कुछ कमी आई और घटकर 97 हजार क्यूसेक पर आ गया। लेकिन शाम होते ही पहाड़ों और ऊपरी इलाकों से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़कर 1 लाख 37 हजार क्यूसेक के स्तर को पार कर गया। गंगा के इस उतरते-चढ़ते जलस्तर और अनिश्चितता के कारण खादर क्षेत्र के किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बाढ़ और कटान के डर से किसान अपनी फसलों को लेकर बेहद चिंतित हैं। फसलों के जलमग्न होने और भूमि कटान का खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिससे कृषि कार्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है。