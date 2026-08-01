Meerut News: गंगा के जलस्तर में गिरावट से खादर को राहत, फसलों पर संकट
Meerut News: पिछले चार दिनों से उफान पर चल रही गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खादर क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों को नुकसान होने की संभावना है। एडीएम और एसडीएम ने तटबंध का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्यवाही को निर्देशित किया।
Meerut News: पिछले चार दिनों से उफान पर चल रही गंगा नदी के जलस्तर में शनिवार को गिरावट दर्ज की गई, जिससे खादर क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण बढ़ा हुआ पानी अब खेतों में पूरी तरह भर चुका है। चारों तरफ जलभराव होने से धान, गन्ना और चारे की फसलें डूब गई हैं, जिससे किसानों के सामने फसलों के नष्ट होने और पशुपालकों के सामने चारे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। बिजनौर बैराज के अवर अभियंता घनश्याम के अनुसार, सोमवार को गंगा का जलस्तर 50 हजार क्यूसेक से बढ़ना शुरू हुआ था, जो शुक्रवार को अपने चरम पर पहुंचकर 2 लाख क्यूसेक से अधिक हो गया था। शनिवार को इसमें सुधार देखा गया। डिस्चार्ज घटकर 1.70 लाख क्यूसेक रह गया है। डिस्चार्ज घटकर 93 हजार क्यूसेक पर आ गया है।
जलभराव का प्रभाव
ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर घटने के बावजूद खेतों में जमा पानी फसलों को सड़ने की कगार पर पहुंचा रहा है। यदि पानी लंबे समय तक जमा रहा, तो शत-प्रतिशत नुकसान तय है।
तटबंध का निरीक्षण
शनिवार को एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य और एसडीएम संतोष कुमार सिंह ने सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के साथ फतेहपुर प्रेम गांव के सामने स्थित तटबंध का निरीक्षण किया। निर्देश दिए कि बरसात के कारण तटबंध पर बने ‘रेनकट’ (मिट्टी के गड्ढे) को तुरंत दुरुस्त किया जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मिट्टी से भरे कट्टों की अग्रिम व्यवस्था रखी जाए ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल इस्तेमाल हो सके।
फोटो परिचय : फतेहपुर प्रेम में तटबंध का निरीक्षण करते हुए एडीएम व एसडीएम।
: गंगा नदी में चलता पानी।
: मखदुमपुर गांव में घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर भरा पानी।
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