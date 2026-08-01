Meerut News: गंगा के जलस्तर में गिरावट से खादर को राहत, फसलों पर संकट

Meerut News: पिछले चार दिनों से उफान पर चल रही गंगा नदी के जलस्तर में शनिवार को गिरावट दर्ज की गई, जिससे खादर क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण बढ़ा हुआ पानी अब खेतों में पूरी तरह भर चुका है। चारों तरफ जलभराव होने से धान, गन्ना और चारे की फसलें डूब गई हैं, जिससे किसानों के सामने फसलों के नष्ट होने और पशुपालकों के सामने चारे का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। बिजनौर बैराज के अवर अभियंता घनश्याम के अनुसार, सोमवार को गंगा का जलस्तर 50 हजार क्यूसेक से बढ़ना शुरू हुआ था, जो शुक्रवार को अपने चरम पर पहुंचकर 2 लाख क्यूसेक से अधिक हो गया था। शनिवार को इसमें सुधार देखा गया। डिस्चार्ज घटकर 1.70 लाख क्यूसेक रह गया है। डिस्चार्ज घटकर 93 हजार क्यूसेक पर आ गया है।