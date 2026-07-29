Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Meerut News: गंगा का जलस्तर बढ़ने से बस्तौरा नारंग में कटान से ग्रामीण चिंतित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

Meerut News: गंगा के बढ़ते जलस्तर ने खादर क्षेत्र के गांवों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर बस्तौरा, नारंग, और भीकुंड में। बिजनौर बैराज से एक लाख 45 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। इससे फसल नष्ट होने और पशु चारे की कमी की समस्या खड़ी हो गई है। अधिकारियों ने स्थिति का निरीक्षण किया है।

Meerut News: गंगा का जलस्तर बढ़ने से बस्तौरा नारंग में कटान से ग्रामीण चिंतित

Meerut News: गंगा के बढ़े जलस्तर ने खादर क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार बैराज से नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है, लेकिन नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर खादर क्षेत्र के निचले इलाकों में भर गया। नदी बस्तौरा गांव के सामने कटान कर रही है। बिजनौर बैराज के अवर अभियंता घनश्याम ने बताया कि बुधवार को हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज से एक लाख 11 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज चल रहा है। जबकि बिजनौर बैराज से एक लाख 31 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। लेकिन बुधवार की प्रात बिजनौर बैराज से डिस्चार्ज किए गए एक लाख 45 हजार क्यूसेक पानी ने खादर क्षेत्र के कई गांवों की चिंता बढ़ा दी है।

ये भी पढ़ें:गंगा ने चेतावनी का निशान किया पार

सबसे अधिक परेशान बस्तौरा नारंग‚ भीकुंड‚ दूधली खादर‚ मखदुमपुर आदि गांवों को है। इन गांवों के जंगलों में पानी भर गया है। जिससे पशुपालकों के सामने फसल नष्ट होने व चारा गलने की समस्या खडी हो गई है।हालांकि बुधवार की सांय तक जलस्तर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बस्तौरा के सामने नदी कटान कर रही है। जिससे ग्रामीणों में चिंता है कि यदि नदी ने ज्यादा कटान किया और जियो ट्यूट को नुकसान पहुंचाया तो उनका गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। वर्तमान में भी कई गांवों के जंगलों में पानी भरा है और खेत लबालब है। बस्तौरा गांव के सामने हो रहे कटान का मंगलवार को एसडीएम संतोष कुमार सिंह सिंचाई विभाग के एसडीओ ब्रजकिशोर ने निरीक्षण भी किया था और स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम का कहना है कि गंगा के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। अभी तक गंगा का जलस्तर सामान्य स्थिति में है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ganga Meerut Latest News Meerut News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।