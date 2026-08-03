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Meerut News: दवा लेने के बहाने घर में लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: लोहियानगर थाना पुलिस ने दवा लेने के बहाने घर में घुसकर लूट की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उ

Meerut News: दवा लेने के बहाने घर में लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

Meerut News: लोहियानगर थाना पुलिस ने दवा लेने के बहाने घर में घुसकर लूट की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए आभूषण और ₹नकदी बरामद की है। एक आरोपी के खिलाफ बिजनौर में चोरी और कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार हुमायूनगर निवासी अमीरुद्दीन ने एक अगस्त को तहरीर देकर बताया था कि तीन युवक दवा लेने के बहाने उनके घर पहुंचे। पिता सलीमुद्दीन से दरवाजा खुलवाने के बाद आरोपियों ने उन्हें धमकाया और कुंडल, चांदी की पायल समेत अन्य आभूषण तथा ₹60 हजार नकद लूटकर फरार हो गए।

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पुलिस टीम ने घटना का खुलासा करते हुए सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बिजली बंबा से घोसीपुर जाने वाले मार्ग से मोहम्मद अनस, आसिफ और अमन को गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में तीनों ने दवा लेने के बहाने घर में घुसकर वृद्ध को डराकर लूट करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उनके कब्जे से पायल, चार अंगूठियां, एक छल्ला, दो सोने के कुंडल और ₹10,300 नकद बरामद किए हैं। कोतवाली सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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