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Meerut News: डीएम आवास पर हुआ गेल गैस का 60 हजारवां घरेलू गैस कनेक्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: गेल गैस लिमिटेड ने मेरठ में 60 हजारवां घरेलू गैस कनेक्शन जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह के आवास पर शुरू किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी की पत्नी और गेल गैस के महाप्रबंधक विनय कुमार सिंह उपस्थित थे। मेरठ में घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या 60 हजार हो गई है, साथ ही औद्योगिक और वाणिज्यिक कनेक्शनों में भी बढ़ोतरी हुई है।

Meerut News: डीएम आवास पर हुआ गेल गैस का 60 हजारवां घरेलू गैस कनेक्शन

Meerut News: गेल गैस लिमिटेड की तरफ से 60 हजारवां घरेलू गैस कनेक्शन जिलाधिकारी आवास पर किया गया। सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने अपने आवास पर लगे 60 हजारवें घरेलू पीएनजी कनेक्शन का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी की पत्नी और गेल गैस लिमिटेड के महाप्रबंधक विनय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। विनय कुमार ने बताया कि मेरठ जनपद में घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या अब 60 हजार हो गई है। घरेलू गैस कनेक्शनों की संख्या को तेजी से बढ़ाने के साथ ही इस साल गेल गैस ने मेरठ शहर में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कनेक्शनों की संख्या में 50 कनेक्शनों की बढ़ोतरी करते हुए रिकॉर्ड 252 कनेक्शनों का आंकड़ा भी प्राप्त कर लिया है।

इस मौके पर उप महाप्रबंधक अंकुर, प्रबंधक निलेश अत्री, वरिष्ठ अधिकारी परितोष जोशी, कनिष्ठ अभियंता आशीष कुमार आदि रहे।

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