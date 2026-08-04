Meerut News: डीएम आवास पर हुआ गेल गैस का 60 हजारवां घरेलू गैस कनेक्शन
Meerut News: गेल गैस लिमिटेड ने मेरठ में 60 हजारवां घरेलू गैस कनेक्शन जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह के आवास पर शुरू किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी की पत्नी और गेल गैस के महाप्रबंधक विनय कुमार सिंह उपस्थित थे। मेरठ में घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या 60 हजार हो गई है, साथ ही औद्योगिक और वाणिज्यिक कनेक्शनों में भी बढ़ोतरी हुई है।
Meerut News: गेल गैस लिमिटेड की तरफ से 60 हजारवां घरेलू गैस कनेक्शन जिलाधिकारी आवास पर किया गया। सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने अपने आवास पर लगे 60 हजारवें घरेलू पीएनजी कनेक्शन का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी की पत्नी और गेल गैस लिमिटेड के महाप्रबंधक विनय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। विनय कुमार ने बताया कि मेरठ जनपद में घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या अब 60 हजार हो गई है। घरेलू गैस कनेक्शनों की संख्या को तेजी से बढ़ाने के साथ ही इस साल गेल गैस ने मेरठ शहर में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कनेक्शनों की संख्या में 50 कनेक्शनों की बढ़ोतरी करते हुए रिकॉर्ड 252 कनेक्शनों का आंकड़ा भी प्राप्त कर लिया है।
इस मौके पर उप महाप्रबंधक अंकुर, प्रबंधक निलेश अत्री, वरिष्ठ अधिकारी परितोष जोशी, कनिष्ठ अभियंता आशीष कुमार आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।