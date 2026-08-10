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Meerut News: शिव भक्तों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा संस्थान ने शिव भक्तों के लिए तीन दिवसीय निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। उद्घाटन एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज, विधायक अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, और पूर्व सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने किया। अब तक 1,130 कांवड़ियों का उपचार किया गया है।

Meerut News: शिव भक्तों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित

Meerut News: मेरठ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा संस्थान की ओर से शिव भक्तों के लिए तीन दिवसीय निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन शनिवार को एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलूवालिया और पूर्व सांसद राजेन्द्र ন্দ্রअग्रवाल द्वारा किया गया। संस्थान के महामंत्री डॉ. ब्रज भूषण शर्मा के अनुसार अधिकतर कांवड़ियों में पैरों में छाले, जांघ लगना और बुखार की समस्या अधिक पाई गई; इसके अलावा गले में खराश, उल्टी, पैर दर्द, दस्त व खांसी की शिकायत भी थी। रविवार को शाम सात बजे तक कुल 1,130 शिव भक्त कांवड़ियों का निःशुल्क प्राथमिक उपचार किया जा चुका है।

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