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Meerut News: पूर्व विद्यार्थियों ने एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज का किया सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज का उनके पूर्व विद्यार्थियों ने सम्मान किया। विद्यार्थियों ने धर्मेंद्र भारद्वाज के डिफेंस

Meerut News: पूर्व विद्यार्थियों ने एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज का किया सम्मान

Meerut News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज का उनके पूर्व विद्यार्थियों ने सम्मान किया। विद्यार्थियों ने धर्मेंद्र भारद्वाज के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर पुष्पमालाओं एवं स्मृति चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया। विद्यार्थियों ने बताया कि वर्ष 1992 में धर्मेंद्र भारद्वाज मेरठ में केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ाते थे। आज उनके शिक्षक से जनप्रतिनिधि एवं विधान परिषद सदस्य बनने की यात्रा उनके विद्यार्थियों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उनसे शिक्षा, संघर्ष, सामाजिक जीवन और राजनीति में उनके अनुभवों के बारे में प्रश्न पूछे। धर्मेंद्र भारद्वाज ने भी अपने विद्यार्थियों के साथ पुराने दिनों की स्मृतियां साझा की।

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पूर्व विद्यार्थियों में लोमश त्यागी, शैलेंद्र चौहान, मनोज वर्मा, अमित शर्मा जितेंद्र, अनिल कुमार, आशीष, गौरव भारद्वाज,विजय कुमार, संजीव सरोहा एवं सुनील तोमर सहित अनेक अन्य शिष्य उपस्थित रहे।

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