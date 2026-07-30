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Meerut News: पूर्व मंत्री ने पालिका ईओ को जनसमस्याएं गिनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि ने मवाना नगर की समस्याओं को लेकर अधिशासी अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और कांवड़ यात्रा के मार्ग सुधार की मांग की। साथ ही श्मशान घाट की स्थिति पर भी चर्चा की। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

Meerut News: पूर्व मंत्री ने पालिका ईओ को जनसमस्याएं गिनाई

Meerut News: मवाना नगर की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान को लेकर पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि ने नगर पालिका परिषद मवाना के अधिशासी अधिकारी (ईओ) से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें नगर की जनसमस्याएं गिनाई। पूर्व मंत्री के साथ शिक्षक नेता चौधरी नरेश पाल सिंह, गौरव कुमार चौधरी, परमजीत सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि ने अधिशासी अधिकारी के समक्ष बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई नगर की सड़कों की मरम्मत तथा कांवड़ यात्रा को देखते हुए कांवड़ मार्ग को समतल एवं व्यवस्थित कराने की मांग उठाई। इसके अलावा हस्तिनापुर रोड स्थित बेरियों वाले श्मशान घाट पर चल रहे निर्माण कार्य का मुद्दा भी उठाया।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सड़क ऊंची होने और श्मशान घाट का चिता स्थल नीचे होने के कारण बारिश का पानी भरने की आशंका बनी रहेगी। साथ ही श्मशान घाट परिसर में उगी बड़ी-बड़ी घास और फैली गंदगी की ओर भी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया।अधिशासी अधिकारी केके मिश्रा ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए तत्काल अवर अभियंता (निर्माण), सफाई निरीक्षक तथा वरिष्ठ लिपिक लाखन चौहान को कार्यालय में बुलाकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र व्यवस्था दुरुस्त कराने, सफाई अभियान चलाने तथा अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

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