Meerut News: जलभराव को लेकर एमडीए वीसी आवास के पास हंगामा

Meerut News: रक्षापुरम और मीनाक्षीपुरम कॉलोनी में जलभराव को लेकर हंगामा हुआ। लोगों ने नाली बंद कर दी और गेट पर ताला लगा दिया। गंगानगर पुलिस और एमडीए के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय पार्षद ने सफाई कर्मचारियों को बुलाया। जलभराव का समाधान का आश्वासन दिया गया।

Meerut News: रक्षापुरम और मीनाक्षीपुरम कॉलोनी में जलभराव को लेकर शनिवार को हंगामा हो गया। लोगों ने एमडीए वीसी आवास के पास गेट बंद करते हुए नाली बंद कर दी। गंगानगर पुलिस और एमडीए विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गेट खुलवाया। रक्षापुरम सेक्टर चार में एमडीए वीसी आवास के पास और मीनाक्षीपुरम के लोग पिछले कई महीनों से जलभराव से बेहद परेशान हैं। अम्हैड़ा और ईशापुरम समेत कई कॉलोनियों का पानी रक्षापुरम और मीनाक्षीपुरम में आने से जलभराव हो गया है। शनिवार सुबह मीनाक्षीपुरम के लोगों ने धर्मशाला के पास गली का गेट बंद करते हुए दीवार करनी शुरू कर दी। इसकी जानकारी होने पर रक्षापुरम के लोगों ने एमडीए वीसी आवास के पास मुख्य रक्षापुरम और मीनाक्षीपुरम को जोड़ने वाले मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। हंगामे की सूचना पर गंगानगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मीनाक्षीपुरम कॉलोनी में गेट पर लगाई जा रही दीवार के कार्य को बंद करवा दिया।

स्थानीय पार्षद की पहल स्थानीय पार्षद ने मौके पर सफाई कर्मचारियों को बुलाते हुए नाली की सफाई शुरू करवाई। इसी बीच रक्षापुरम कॉलोनी के लोगों ने एमडीए आवास के पास नाली को बंद कर दिया। सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक दोनों पक्षों के बीच गहमा-गहमी चलती रही। एमडीए और नगर निगम के जेई मौके पर पहुंचे। जेसीबी से मीनाक्षीपुरम के लोगों द्वारा की जा रही दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। जल्द से जल्द नाले, सीवर और नालियों की सफाई करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। दोनों पक्ष एमडीए वीसी से भी मिले और जलभराव के बारे में बताया। वहीं, एमडीए वीसी ने नगरायुक्त से बातचीत करते हुए जलभराव का समाधान करवाने का आश्वासन दिया।

जलभराव की समस्या अम्हैड़ा समेत कई कॉलोनियों का आ रहा पानी

जलभराव को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। चार दिन पहले भी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और निरीक्षण करते हुए समाधान का आश्वासन दिया था। लोगों ने बताया कि दोनों कॉलोनियों में अम्हैड़ा, ईशापुरम समेत कई कॉलोनियों का पानी आ रहा है। यह पानी अम्हैड़ा से खटकाना पुल की ओर जा रहे नाले में गिरना चाहिए.