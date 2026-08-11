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Meerut News: ग्रास मंडी में हुआ कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: ग्रास मंडी संगठन ने मेरठ कैंट में प्रथम कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया। नीरज मित्तल ने इस शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में भोलो के लिए भोजन, विश्राम और स्वच्छता की अच्छी व्यवस्था की गई। इस अवसर पर कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।

Meerut News: ग्रास मंडी में हुआ कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन

Meerut News: ग्रास मंडी संगठन मेरठ कैंट की ओर से आयोजित प्रथम कांवड़ सेवा शिविर का संयुक्त व्यापार संघ उपाध्यक्ष व पूर्व महामंत्री भाजयुमो नीरज मित्तल ने रिबन काटकर व नारियल फोड़कर किया। इस शिविर के आयोजक राजकुमार सौदे ने कांवड़ सेवा शिविर में भोलो के लिए भोजन, विश्राम की बहुत ही अच्छी व स्वछता की सम्पूर्ण व्यवस्था की है। इस दौरान पं.संजय त्रिपाठी, ठाकुर जतिन सिंह ,हरिमोहन,भाटिया ,मनमोहन हरदोई, दीपक तोमर, राहुल ( चम्पू ), शुभम त्रिपाठी, भरत मित्तल,रक्षित जिंदल,अमित खीरवाल,अर्जुन, अजय कनौजिया, विकास लाखवान, राजू रोंदिया आदि मौजूद रहे

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