Meerut News: ग्रास मंडी में हुआ कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन
Meerut News: ग्रास मंडी संगठन ने मेरठ कैंट में प्रथम कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया। नीरज मित्तल ने इस शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में भोलो के लिए भोजन, विश्राम और स्वच्छता की अच्छी व्यवस्था की गई। इस अवसर पर कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।
Meerut News: ग्रास मंडी संगठन मेरठ कैंट की ओर से आयोजित प्रथम कांवड़ सेवा शिविर का संयुक्त व्यापार संघ उपाध्यक्ष व पूर्व महामंत्री भाजयुमो नीरज मित्तल ने रिबन काटकर व नारियल फोड़कर किया। इस शिविर के आयोजक राजकुमार सौदे ने कांवड़ सेवा शिविर में भोलो के लिए भोजन, विश्राम की बहुत ही अच्छी व स्वछता की सम्पूर्ण व्यवस्था की है। इस दौरान पं.संजय त्रिपाठी, ठाकुर जतिन सिंह ,हरिमोहन,भाटिया ,मनमोहन हरदोई, दीपक तोमर, राहुल ( चम्पू ), शुभम त्रिपाठी, भरत मित्तल,रक्षित जिंदल,अमित खीरवाल,अर्जुन, अजय कनौजिया, विकास लाखवान, राजू रोंदिया आदि मौजूद रहे
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।