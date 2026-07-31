Meerut News: ट्रैक्टर के साथ कलक्ट्रेट पहुंचे किसान
Meerut News: भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के किसानों ने कलक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। किसानों ने चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अगर प्रशासन ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो वे 14 अगस्त को फिर से धरना देंगे। इस दौरान बुजुर्ग किसानों को ट्रैक्टर पर ले जाने की अनुमति दी गई।
Meerut News: भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के नेतृत्व में ग्राम दबथुवा के किसानों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को गांव की चकबंदी रुकवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। कलक्ट्रेट के अंदर ट्रैक्टर ले जाने के लिए किसानों और पुलिस की नोकझोंक भी हुई। बाद में बुजुर्ग किसानों को ट्रैक्टर पर ले जाने की मांग पर सहमति बनी। एक ट्रैक्टर को ही कलक्ट्रेट में ले जाया गया। पुलिस ने बाकी ट्रैक्टरों को कमिश्नरी पर ही रुकवा दिया। किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और बाद में जिलाधिकारी वीके सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने आरोप लगाया कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान चकबंदी अधिकारियों द्वारा पैमाइश, चक निर्माण, भूमि के मूल्यांकन एवं नक्शों में अनियमितताएं की गई हैं, जिससे किसानों की उपजाऊ एवं पुश्तैनी भूमि प्रभावित हो रही है।
किसानों ने निष्पक्ष जांच कराकर वर्तमान चकबंदी प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की।जिला अध्यक्ष कालू प्रधान ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। यदि प्रशासन द्वारा समय रहते किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद 14 अगस्त को कलक्ट्रेट, मेरठ पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान युवा प्रदेश प्रभारी मिराज मलिक, बाबा महकार, हरबीर, वेदप्रकाश, राजेंद्र, ओमबीर प्रधान, बीरपाल, अरूण, सचिन, प्रवीन, राकेश, परविंदर आदि मौजूद रहे।
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