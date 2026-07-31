Meerut News: ट्रैक्टर के साथ कलक्ट्रेट पहुंचे किसान

Meerut News: भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के नेतृत्व में ग्राम दबथुवा के किसानों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को गांव की चकबंदी रुकवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। कलक्ट्रेट के अंदर ट्रैक्टर ले जाने के लिए किसानों और पुलिस की नोकझोंक भी हुई। बाद में बुजुर्ग किसानों को ट्रैक्टर पर ले जाने की मांग पर सहमति बनी। एक ट्रैक्टर को ही कलक्ट्रेट में ले जाया गया। पुलिस ने बाकी ट्रैक्टरों को कमिश्नरी पर ही रुकवा दिया। किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और बाद में जिलाधिकारी वीके सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने आरोप लगाया कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान चकबंदी अधिकारियों द्वारा पैमाइश, चक निर्माण, भूमि के मूल्यांकन एवं नक्शों में अनियमितताएं की गई हैं, जिससे किसानों की उपजाऊ एवं पुश्तैनी भूमि प्रभावित हो रही है।