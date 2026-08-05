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Meerut News: बुलंदशहर: किसान की हत्या में वांछित दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: चोला थाना क्षेत्र के गांव दाऊदपुर में सोमवार को किसान मुकेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों अनिल और जितेश को पकड़ा, लेकिन उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाईं। जवाबी फायरिंग में दोनों घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Meerut News: बुलंदशहर: किसान की हत्या में वांछित दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल

Meerut News: चोला थाना क्षेत्र के गांव दाऊदपुर में सोमवार को गोली मारकर किसान की हत्या मामले दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने दो तमंचे व कारतूस बरामद कर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। विदित हो कि सोमवार को गांव निवासी मुकेश सिंह की गोली मारकर कार सवार हमलावरों ने हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र मनीष सोलंकी ने गांव निवासी अनिल सोलंकी, जितेश, मनीष व कपिल समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीओ सिकंदराबाद दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने दो आरोपियों अनिल सोलंकी व जितेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पूछताछ में आरोपियों ने तमंचे फतेहपुर जादौन रेलवे पुल के नीचे रेलवे लाइन के आस-पास अलग-अलग दूरी पर छिपाकर रखे होने की बात कही।बुधवार को थाना चोला से नियुक्त दो पुलिस टीम आरोपियों अनिल व जितेश की निशानदेही पर तमंचें बरामदगी हेतु फतेहपुर जादौन रेलवे पुल के पास पहुंची। इसी दौरान दोनो अभियुक्तों ने मौका पाकर पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया व झाड़ियों में पूर्व से छिपाकर रखे लोड तमंचों से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्त अनिल व जितेश पैर में गोली लगने से घायल हो गये, जिनको घायलावस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से दो अवैध तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल के खिलाफ पूर्व मे करीब चार व जितेश के खिलाफ दो आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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